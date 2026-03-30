  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trường Đại học Luật TP.HCM kỷ niệm 50 năm truyền thống

Thứ Hai, 21:51, 30/03/2026
VOV.VN - Sau nửa thế kỷ phát triển, Trường Đại học Luật TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đồng thời đứng trước những đòi hỏi mới từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế.

Ngày 30/3, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (1996-2026). Đến dự lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Khởi nguồn từ năm 1976 với tiền thân là Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam, Trường Đại học Luật TP.HCM đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển quan trọng, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu của cả nước.

Qua các mốc chuyển đổi từ Trường Trung học Pháp lý, Phân hiệu Đại học Pháp lý, Phân hiệu Đại học Luật, đến khi chính thức mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM vào năm 1996 và trở thành trường đại học độc lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

truong Dai hoc luat tp.hcm ky niem 50 nam truyen thong hinh anh 1
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao Huân chương Lao động hạng 3 cho nhà trường

Trong 50 năm qua, ULAW đã đào tạo gần 70.000 người học, cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho xã hội. Đội ngũ cựu người học của Trường hiện diện trong nhiều lĩnh vực, nhiều người giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống tư pháp, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp, góp phần lan tỏa giá trị của tri thức pháp lý vào thực tiễn đời sống.

Quy mô và chất lượng đào tạo của Nhà trường không ngừng được nâng cao. Hiện nay, Trường có đội ngũ hơn 500 viên chức và người lao động, trong đó 329 giảng viên gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ; đang đào tạo hơn 10.000 sinh viên chính quy cùng nhiều học viên sau đại học và hệ vừa làm vừa học. Chất lượng đào tạo tiếp tục được khẳng định với tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp luôn duy trì ở mức rất cao (97,43% theo khảo sát trong năm 2025), phần lớn làm việc đúng hoặc gần với chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với hàng trăm đề tài các cấp, hàng nghìn công bố khoa học trong nước và quốc tế, nhiều kết quả nghiên cứu tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, qua đó khẳng định vai trò của ULAW như một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp lý uy tín của cả nước. thành và phát triển; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc lịch sử này, qua đó định hướng phát triển giáo dục đại học và vai trò của các cơ sở đào tạo luật trong bối cảnh mới.

truong Dai hoc luat tp.hcm ky niem 50 nam truyen thong hinh anh 2
Các cá nhân xuất săc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là “đột phá của đột phá”, đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cơ sở đào tạo luật.

Trước bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; chú trọng phát triển tư duy pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề luật, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường số.

truong Dai hoc luat tp.hcm ky niem 50 nam truyen thong hinh anh 3
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Cùng với đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học pháp lý, đặc biệt ở các lĩnh vực mới như công nghệ, dữ liệu, an ninh mạng; tăng cường tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; mở rộng hợp tác quốc tế và tiếp tục phát huy vai trò phục vụ cộng đồng thông qua phổ biến, tư vấn pháp luật.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

VOV.VN - Chiều 27/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật nhằm công bố chính thức việc thành lập và đi vào hoạt động Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

VOV.VN - Chiều 27/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật nhằm công bố chính thức việc thành lập và đi vào hoạt động Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Đổi mới hoạt động lập pháp: Từ “họp để thông qua” sang “kiến tạo chất lượng luật”
Đổi mới hoạt động lập pháp: Từ “họp để thông qua” sang “kiến tạo chất lượng luật”

VOV.VN - Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, định hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ là sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật tổ chức, mà còn thể hiện một sự chuyển dịch trong tư duy lập pháp.

Đổi mới hoạt động lập pháp: Từ “họp để thông qua” sang “kiến tạo chất lượng luật”

Đổi mới hoạt động lập pháp: Từ “họp để thông qua” sang “kiến tạo chất lượng luật”

VOV.VN - Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, định hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ là sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật tổ chức, mà còn thể hiện một sự chuyển dịch trong tư duy lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải là động lực của phát triển
Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải là động lực của phát triển

VOV.VN - Chiều nay (16/3), tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải là động lực của phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Pháp luật phải là động lực của phát triển

VOV.VN - Chiều nay (16/3), tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

