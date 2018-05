VOV tặng hệ thống truyền thanh chuyên dụng cho Khu di tích Kim Liên

Trong khuôn khổ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Nghệ An từ ngày 3-5/5, sáng nay, Đoàn đại biểu Liên hoan phát thanh toàn quốc do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); các Phó Tổng Giám đốc: Vũ Hải, Trần Minh Hùng, Nguyễn Xuân Huy cùng đại biểu các đoàn địa phương về dự Liên hoan phát thanh, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).

Đoàn đại biểu Liên hoan phát thanh toàn quốc do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, các Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải, Trần Minh Hùng, Nguyễn Xuân Huy cùng đại diện đại biểu các đoàn địa phương về dự Liên hoan phát thanh, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng hệ thống truyền thanh chuyên dụng cho Khu di tích Quốc gia Kim Liên.

Tại lễ dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn đại biểu, ông Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Bác, lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân ta, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam.

Đoàn đại biểu Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Kim Liên.

“Ngay khi giành được độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã chỉ đạo thành lập ngay một đài phát thanh quốc gia, ngày 7/9/1945, Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập và cất tiếng nói trên sóng radio, báo hiệu một nhà nước Việt Nam mới ra đời. Sự kiện đó được báo chí ở nước ngoài đưa tin rộng rãi. Chúng tôi, những người làm phát thanh ở Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như anh em phóng viên làm phát thanh - truyền hình cả nước rất ghi nhớ công ơn của Đảng, của Bác. Đặc biệt là tầm nhìn chiến lược của Bác khi thành lập đài phát thanh quốc gia…”, ông Nguyễn Thế Kỷ xúc động nhắc lại.

49 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Bác luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam, tư tưởng của Bác luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia Kim Liên.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng, to đẹp hơn như Bác từng mong muốn. Biết ơn, kính trọng Bác lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác”, ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định.

Các đại biểu cùng kéo dải lụa bàn giao thiết bị truyền thanh chuyên dụng cho Ban quản lý Khu di tích Kim Liên.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao tặng cho Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Kim Liên hệ thống trang âm, truyền thanh chuyên dụng.

20 loa chất lượng cao được lắp đặt xung quanh Khu di tích Quốc gia Kim Liên.

Tổng Giám đốc VOV cho rằng, Khu di tích Quốc Gia đặc biệt Kim Liên là một nơi rất có ý nghĩa đối với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế khi đến đây. Việc trang bị hệ thống truyền thanh chuyên dụng cho khu di tích Kim Liên là cần thiết, góp phần giới thiệu cho bà con người Việt, du khách khi đến tham quan Khu di tích được thuận tiện, thiết thực hơn./.

Hệ thống truyền thanh chuyên dụng trong Khu di tích Quốc gia Kim Liên bao gồm 1 máy chủ làm nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu âm thanh lên hàng nghìn MW; 1 bộ xử lý tín hiệu khuếch đại đầu vào (xử lý đệm) để chỉnh sử các tín hiệu trước khi phát ra loa. 20 loa chất lượng cao được lắp đặt thẩm mỹ đặt xung quanh Khu di tích Quốc gia Kim Liên. Hệ thống âm thanh này sẽ chuyên phát các bài hát, ca khúc về hay về quê hương Nghệ An, Nam Đàn quê Bác và những ca khúc cách mạng hay cho du khách khi đến tham quan ở đây với chất lượng âm thanh hay, sống động. Ngoài ra còn để phát các thông tin, thông báo những sự việc phát sinh tại Khu di tích.

