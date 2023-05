Đầu tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai làm đề thi tốt nghiệp THPT 2023

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 về cơ bản tương tự như kỳ thi tốt nghiệp năm 2022. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Bộ GD-ĐT triển khai khá sớm.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên quan đến đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, công tác về ngân hàng đề thi cũng đã sẵn sàng. Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Công an để rà soát hệ thống phần mềm và độ an ninh, an toàn trong việc triển khai. Đầu tháng 6, Bộ sẽ bắt đầu triển khai công tác làm đề thi, kịp thời cho ngày thi diễn ra từ 27 đến 29/6.

"Việc phối hợp giữa Bộ GD-ĐT với các bộ, ngành hiện diễn ra khá thuận lợi, đặc biệt là sự phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Công an trong việc rà soát văn bản và có những điểm mới, đặc biệt là phương án để phòng chống gian lận công nghệ cao, an ninh an toàn. Bên cạnh đó là sự phối hợp với Bộ Y tế trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh cho thí sinh. Thứ 3 là thanh tra của Văn phòng Chính phủ để hỗ trợ việc chỉ đạo chung cho công tác thi 2023."- ông Chương nói.

Trước đó, ngày 13/5, thí sinh cả nước đã hoàn thành việc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với trên 1.025.000 thí sinh đăng ký, trong đó hơn 989.000 thí sinh đăng ký trực tuyến, đạt trên 94%. Chỉ hơn 5% thí sinh đăng ký trực tiếp, đó là những thí sinh tự do./.