ĐBQH đề nghị sớm nối dài đường sắt và đầu tư mạng lưới cao tốc về ĐBSCL

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc gồm: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong); Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; và Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

Trao đổi tại hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đánh giá, đây là những tuyến cao tốc rất quan trọng, mang tính chất liên vùng, không chỉ phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước mà còn phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

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Mở rộng tầm nhìn liên kết vùng

Lấy ví dụ về tuyến Quảng Ngãi - Kon Tum, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, mặc dù tuyến đường nằm trên địa bàn hai tỉnh, nhưng ý nghĩa thực sự là kết nối khu vực Tây Nguyên (Kon Tum) với khu vực miền Trung và tiến ra biển (Quảng Ngãi).

"Đây là điều chúng ta phải nhìn nhận và mở rộng tầm nhìn, không phải chỉ xét riêng trong địa hạt của một tỉnh để rồi đặt câu hỏi tại sao lại cho xây dựng cao tốc", đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Đối với tuyến đi Lai Châu, đại biểu nhấn mạnh đây là tỉnh biên giới có vị trí "độc địa", thu ngân sách còn rất thấp, đồng bào đông nhưng tỷ lệ hộ nghèo cao. Do đó, việc xây dựng cao tốc kết nối từ Thủ đô Hà Nội lên Lai Châu sẽ tạo thuận lợi lớn để địa phương này phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp)

Riêng tuyến đi qua Mộc Châu, Sơn La, dự án không chỉ phục vụ kinh tế - xã hội đơn thuần mà còn tác động trực tiếp, mở ra không gian phát triển du lịch cho toàn khu vực.

Giảm chi phí logistics, "kéo" nhà đầu tư về địa phương

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, việc Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép xây dựng các tuyến cao tốc này là hết sức cần thiết. Mặc dù chi phí đầu tư lớn, nhưng lợi ích mang lại là sự liên kết phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và tạo đường băng để đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phân tích về bài toán thu hút đầu tư, ông Phạm Văn Hòa chỉ rõ thực tế hiện nay các nhà đầu tư chủ yếu tập trung ở Hà Nội, TP.HCM, Đông Nam Bộ hoặc các tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng... Trong khi đó, các tỉnh miền núi, biên giới lại bị bỏ ngỏ do hai nguyên nhân chính: chi phí logistics đắt đỏ và giao thông không thuận tiện.

"Ví dụ đi lên Lai Châu hiện nay đường ngoằn ngoèo, rất nguy hiểm, nhà đầu tư nào dám lên đó? Khoảng cách từ Hà Nội đi Lai Châu 450km theo quốc lộ nhỏ, xấu, lại thường xuyên sạt lở đồi núi. Nếu có cao tốc đi thẳng qua Lào Cai lên Lai Châu, thời gian sẽ rút ngắn rất nhanh", đại biểu dẫn chứng.

Khi có cao tốc, chi phí logistics và cước vận tải sẽ giảm mạnh, kéo theo giá thành sản phẩm hạ xuống. Thêm vào đó, nhà đầu tư có thể tận dụng được nguồn nhân công tại chỗ với chi phí mướn lao động hợp lý hơn. Từ những điều kiện thuận lợi đó, dòng vốn đầu tư sẽ tự động chảy về, góp phần nâng cao GDP và cải thiện đời sống người dân vùng khó khăn.

Bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao với 3 dự án cao tốc mới, song đại biểu Phạm Văn Hòa cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, quy hoạch và đầu tư mạng lưới cao tốc cho khu vực miền Tây (Đồng bằng sông Cửu Long) trong thời gian tới.

Cụ thể, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện nay lưu lượng xe rất đông, nếu chỉ duy trì quy mô 2 làn xe sẽ rất chật chội. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2030 - 2035, cần đầu tư tuyến cao tốc liên tỉnh giữa Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang.

"Tôi đề xuất xây dựng tuyến cao tốc nối từ tuyến TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đi qua Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long để kết nối tuyến biên giới đất liền với bờ biển. Hiện nay miền Tây cũng chung thực trạng với các tỉnh biên giới phía Bắc là đường xa, chủ yếu làm nông nghiệp, giao thông chưa thuận lợi nên hạn chế thu hút đầu tư", ông Hòa kiến nghị.

Ngoài ra, đại biểu cũng tiếp tục đề nghị sớm nghiên cứu và triển khai nối tuyến đường sắt từ TP.HCM về Cần Thơ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tạo động lực mới cho khu vực này cất cánh.

Tính toán đất sản xuất thay thế, chuyển đổi công việc, hỗ trợ sinh kế dài hạn cho người dân

Còn theo đại biểu Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai), đối với các địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư cao tốc không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn là điều kiện để khắc phục tình trạng cách trở, giảm chi phí logistics, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu Tráng A Dương đề nghị, về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần có phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, phải tính toán đất sản xuất thay thế hoặc có phương án đào tạo nghề, chuyển đổi công việc, hỗ trợ sinh kế dài hạn. Không nên để tình trạng người dân có nơi ở mới nhưng lại thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, thu nhập giảm dần và phát sinh nguy cơ tái nghèo sau khi dự án hoàn thành.

Nhấn mạnh cần tăng cường sự tham gia và giám sát thực chất của cộng đồng dân cư, đại biểu Tráng A Dương đề xuất bổ sung quy trình tham vấn cộng đồng bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn; công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại nhà văn hóa thôn, bản để người dân dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, cần phát huy vai trò của trưởng thôn, già làng, người có uy tín và Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong giám sát quá trình thu hồi đất, bồi thường và xây dựng khu tái định cư.

"Hiệu quả của các dự án cao tốc không chỉ được đánh giá bằng số kilomet đường được xây dựng, tổng mức đầu tư hay tiến độ hoàn thành, mà còn phải được đánh giá bằng những chuyển biến thực chất về đời sống, sinh kế và cơ hội phát triển của người dân nơi tuyến đường đi qua. Đề nghị Quốc hội quan tâm giám sát việc thực hiện các cam kết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo vệ môi trường và phục hồi sinh kế; bảo đảm đồng bào dân tộc thiểu số thực sự được hưởng lợi từ các công trình hạ tầng trọng điểm, không để người dân phải chịu thiệt thòi hoặc bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển", đại biểu Tráng A Dương nhấn mạnh.