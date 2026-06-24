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Đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng đối với giấy ủy quyền nhận lương hưu

Thứ Tư, 19:33, 24/06/2026
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VOV.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất điều chỉnh quy định về ủy quyền thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội, bao gồm việc nhận lương hưu và các chế độ trợ cấp.

Trong 2 phương án liên quan đến quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp cho người thân, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hiệu lực tối đa của giấy ủy quyền là 12 tháng.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất sửa Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định việc ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa 12 tháng. 

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Trong 2 phương án liên quan đến quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp cho người thân, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hiệu lực tối đa của giấy ủy quyền là 12 tháng.

Theo đó, dự thảo luật đưa ra 2 phương án liên quan đến việc ủy quyền nhận lương hưu cho người thân. Phương án thứ nhất là sẽ ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Như vậy, phương án này đã bỏ điều kiện văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng và việc chứng thực văn bản theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Phương án 2 được đưa ra giữ nguyên như quy định hiện hành. Cụ thể, trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Theo dự thảo tờ trình dự thảo luật, Bộ Nội vụ cho biết, từ phản ánh của cơ quan bảo hiểm xã hội và một số địa phương thì việc quy định ủy quyền lương hưu có hiệu lực 12 tháng đã phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi hết hiệu lực.

Thủ tục này khiến người sức khỏe yếu không thể làm tiếp giấy ủy quyền và cũng làm phát sinh chi phí với trường hợp phải làm giấy ủy quyền tại Văn phòng Công chứng.

Cụ thể góp ý về dự thảo luật, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đề nghị sửa đổi quy định thời hạn ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng để phù hợp cho người hưởng.

Bên cạnh đó, quy định này cũng chưa hoàn toàn như quy định pháp luật về dân sự (không giới hạn thời gian ủy quyền) và đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ thời gian có hiệu lực tối đa của việc ủy quyền.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, một số địa phương cho rằng nên giữ như quy định hiện hành để thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất 2 phương án như nêu trên.

Với việc bỏ hiệu lực tối đa của việc ủy quyền, việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, Bộ Nội vụ cho rằng việc quản lý đối tượng thụ hưởng phải được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trách nhiệm phối hợp xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người thụ hưởng. 

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BHXH Hà Nội đề nghị hoàn tất ủy quyền nhận lương hưu trước 30/6

VOV.VN - BHXH thành phố Hà Nội đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chưa lập lại giấy ủy quyền nhận thay khẩn trương hoàn tất thủ tục trước ngày 30/6/2026 để tránh gián đoạn chi trả. Hiện vẫn còn trên 20.000 trường hợp chưa thực hiện theo quy định mới của Luật BHXH 2024.

PV/VOV.VN
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