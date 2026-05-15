Đề xuất mở rộng hạn chế ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm tại Hoàn Kiếm

Phạm vi hạn chế được xác định theo đường bao Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong.

Theo đề xuất, sẽ bố trí 4 điểm trung chuyển tại phố Bà Triệu, phố Trần Nhật Duật, phố Trần Quang Khải và phố Trần Khánh Dư nhằm phục vụ hoạt động đón trả khách du lịch. Thời gian hạn chế hằng ngày vào các khung giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h và chiều từ 16h đến 19h30.

Phường Hoàn Kiếm đang đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm trên toàn bộ khu vực thuộc phường.

Lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm nhận định việc mở rộng phạm vi hạn chế sẽ góp phần tổ chức giao thông đồng bộ, giảm áp lực cho khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến giáp ranh, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động du lịch, dịch vụ thông qua hệ thống điểm trung chuyển phù hợp.

Trước đó, từ ngày 1/3/2025, thành phố Hà Nội thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm trên một số tuyến phố thuộc khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, sau thời gian triển khai, phương án hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định trên các tuyến phố nhỏ hẹp; đồng thời cải thiện trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và chất lượng không gian du lịch khu vực trung tâm.