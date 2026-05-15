Đề xuất mở rộng hạn chế ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm tại Hoàn Kiếm

Thứ Sáu, 16:03, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND phường Hoàn Kiếm vừa đề xuất các cơ quan liên quan mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm trên toàn bộ khu vực thuộc phường.

Phạm vi hạn chế được xác định theo đường bao Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong.

Theo đề xuất, sẽ bố trí 4 điểm trung chuyển tại phố Bà Triệu, phố Trần Nhật Duật, phố Trần Quang Khải và phố Trần Khánh Dư nhằm phục vụ hoạt động đón trả khách du lịch. Thời gian hạn chế hằng ngày vào các khung giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h và chiều từ 16h đến 19h30.

Phường Hoàn Kiếm đang đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm trên toàn bộ khu vực thuộc phường.

Lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm nhận định việc mở rộng phạm vi hạn chế sẽ góp phần tổ chức giao thông đồng bộ, giảm áp lực cho khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến giáp ranh, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động du lịch, dịch vụ thông qua hệ thống điểm trung chuyển phù hợp.

Trước đó, từ ngày 1/3/2025, thành phố Hà Nội thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm trên một số tuyến phố thuộc khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, sau thời gian triển khai, phương án hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định trên các tuyến phố nhỏ hẹp; đồng thời cải thiện trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và chất lượng không gian du lịch khu vực trung tâm.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Tag: cấm ô tô trên 16 chỗ phổ cổ phường hoàn kiếm mở rộng phạm vi giờ cao điểm khu vực phố cổ áp lực giao thông
Tin liên quan

Cận cảnh xe ô tô trên 16 chỗ đón trả khách trên phố cổ khiến giao thông ùn ứ
VOV.VN - Mỗi ngày giao thông trong khu vực phố cổ Hoàn Kiếm, Hà Nội luôn trong tình trạng đông đúc ùn ứ căng thẳng bởi các xe ô tô chở khách du lịch ra vào đón trả khách. Từ 1/3, Hà Nội phương án thí điểm hạn chế xe ô tô trên16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) trong 2 khung giờ

Cấm xe trên 16 chỗ vào phố cổ: Tour du lịch kéo dài hơn
VOV.VN - Cấm xe trên 16 chỗ, tình hình giao thông tại phố cổ Hà Nội có những chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp lữ hành điều chỉnh lịch trình, thuê thêm hướng dẫn viên để dẫn khách ra điểm đỗ xe.

Giảm hẳn tình trạng xe khách trên 16 chỗ vào phố cổ Hà Nội
VOV.VN - Sau 10 ngày thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tình trạng xe vi phạm đã giảm hẳn.

Chưa thông qua "Đề án Vùng phát thải thấp" vì chưa có sự đồng bộ các chính sách
VOV.VN - Sáng 11/5, kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Theo dự kiến chương trình trước đó, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội.

Băn khoăn hạ tầng sạc xe điện vùng phát thải thấp ở Hà Nội
VOV.VN - Từ 1/7, theo dự thảo đề án vùng phát thải thấp, xe máy xăng sẽ bị cấm lưu thông vào cuối tuần tại 11 tuyến phố lõi phường Hoàn Kiếm. Chủ trương giảm ô nhiễm được nhiều người ủng hộ, song người dân phố cổ vẫn lo ngại hạ tầng phục vụ xe điện.

Hà Nội làm rõ thông tin “chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp"
VOV.VN - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố không dừng lưu thông đồng loạt xe máy xăng từ 1/7/2026, nhưng áp dụng hạn chế theo lộ trình trong vùng lõi thí điểm chứ không phải "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026".

