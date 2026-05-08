Hà Nội làm rõ thông tin “chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp"

Liên quan đến một số thông tin về việc “Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026”, chiều 8/5, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã cung cấp, làm rõ thêm thông tin để báo chí phản ánh đầy đủ, chính xác, tránh gây hiểu sai trong dư luận.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, theo dự thảo Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chưa thực hiện dừng lưu thông đồng loạt, toàn thời gian 24/7 đối với toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong toàn bộ khu vực Vành đai 1. Tuy nhiên, cần hiểu đầy đủ rằng: ngay trong giai đoạn 1, Đề án đã dự kiến áp dụng một số biện pháp hạn chế lưu thông đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo khu vực, nhóm phương tiện và khung giờ cụ thể. Vì vậy, cách diễn đạt “chưa cấm xe máy xăng từ ngày 1/7/2026” nếu không nêu rõ phạm vi, đối tượng và khung giờ áp dụng có thể dẫn đến cách hiểu chưa chính xác rằng giai đoạn đầu chưa có biện pháp hạn chế nào.

Vùng lõi (khu vực đường viền xanh trở vào khu vực phố Cổ) sẽ được thí điểm từ 1/7/2026

Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026 được xác định là giai đoạn thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, với phạm vi khoảng 1,65 km², gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ. Trong đó, khu vực thí điểm được phân thành vùng đệm và vùng lõi để áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp.

Đối với vùng lõi bao quanh hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ, gồm 42 tuyến phố và 5 ngõ, dự thảo Đề án xác định: xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải dự kiến dừng lưu thông trong vùng này; xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng dự kiến dừng lưu thông theo khung giờ: từ 18h đến 24h thứ Sáu; từ 06h đến 24h thứ Bảy và Chủ nhật.

"Như vậy, thông tin chính xác cần được hiểu là Hà Nội không dừng lưu thông toàn bộ xe máy xăng cá nhân trên toàn Vành đai 1, toàn thời gian 24/7 ngay từ ngày 1/7/2026; nhưng trong khu vực thí điểm, một số nhóm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn thuộc diện hạn chế lưu thông theo phạm vi, đối tượng và khung giờ cụ thể", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, "Vùng phát thải thấp" là chính sách mới, lần đầu tiên được nghiên cứu triển khai tại Hà Nội, chưa có tiền lệ trên địa bàn Thành phố. Do đó, Thành phố xác định việc thực hiện phải thận trọng, từng bước, có kiểm soát, không tạo thay đổi đột ngột, đồng thời có thời gian để chuẩn bị các điều kiện cần và đủ về hạ tầng giao thông công cộng, phương tiện xanh, điểm đỗ, hạ tầng sạc, kiểm định khí thải, hệ thống giám sát, công tác truyền thông và các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

Các giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai theo lộ trình: Năm 2027 mở rộng khu vực thí điểm tại Hoàn Kiếm và Cửa Nam; giai đoạn 2028–2029 mở rộng vùng phát thải thấp trong toàn bộ khu vực Vành đai 1; từ năm 2030 trở đi duy trì, vận hành ổn định và tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh.

Việc triển khai vùng phát thải thấp nhằm từng bước kiểm soát phát thải từ phương tiện giao thông, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh, giao thông công cộng và phát triển đô thị bền vững của Thủ đô.

Lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp tại Hà Nội 1. Giai đoạn 1: 1/7/2026 – 31/12/2026 - Triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm a. Vùng đệm: Chu vi: 5,5 km, Diện tích: 1,65 km2, bao quanh: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố Cổ: Thực hiện cấm xe ô tô trên 16 chỗ theo khung giờ: Sáng từ 06h00’ đến 9h00’, chiều từ 16h00’ đến 19h30’ hàng ngày. b. Vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm bao gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Diện tích: 0,5 km2; Chu vi: 3,5 km; Dân số: 20.000 người: - Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: cấm toàn bộ trong vùng này. - Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: cấm lưu thông trong khung giờ: Từ 18h – 24h thứ 6, từ 6h -24h thứ 7, chủ nhật. Trong giai đoạn 3 tháng, từ 1/7/2026 đến ngày 01/10/2026 người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch. - Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch: + Xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được lưu thông trong vùng phát thải thấp. + Xe ô tô (trên và dưới 16 chỗ) sử dụng nhiên liệu hóa thạch: Phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (QCVN 85:2025/BNNMT). + Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn: Phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau. + Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn: cấm toàn bộ trong khu vực. 2. Giai đoạn 2: 01/01/2027 – 31/12/2027: Mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. - Diện tích: 3,6 km2; Chu vi: 8,3 km; Dân số: ~136947 người - Vùng lõi phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn. Đánh giá kết quả thực hiện triển khai thí điểm: từ tháng 10-12/2027. 3. Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/2028 - 31/12/2029– Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1 - Diện tích: 26,07 km2; Chu vi: 25 km; Dân số: ~ 625.000 người - Trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến: Hoàng Cầu, Đê La Thành Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt. Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.