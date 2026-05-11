Chưa thông qua "Đề án Vùng phát thải thấp" vì chưa có sự đồng bộ các chính sách

Tuy nhiên qua thẩm tra của các Ban thuộc HĐND Thành phố, để bảo đảm tính khả thi của Đề án, sự đồng thuận của nhân dân về việc thông qua Đề án đòi hỏi phải có sự đồng bộ với các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đường Vành đai 1 (Nguyễn Khoái) có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Do đó, Thường trực HĐND thành phố thống nhất chưa thông qua nội dung này tại kỳ họp thứ hai, đồng thời đề nghị UBND thành phố tập trung hoàn thiện để trình HĐND thành phố vào kỳ họp trong tháng 6/2026.