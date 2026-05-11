  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chưa thông qua "Đề án Vùng phát thải thấp" vì chưa có sự đồng bộ các chính sách

Thứ Hai, 11:59, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 11/5, kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Theo dự kiến chương trình trước đó, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên qua thẩm tra của các Ban thuộc HĐND Thành phố, để bảo đảm tính khả thi của Đề án, sự đồng thuận của nhân dân về việc thông qua Đề án đòi hỏi phải có sự đồng bộ với các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đường Vành đai 1 (Nguyễn Khoái) có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Do đó, Thường trực HĐND thành phố thống nhất chưa thông qua nội dung này tại kỳ họp thứ hai, đồng thời đề nghị UBND thành phố tập trung hoàn thiện để trình HĐND thành phố vào kỳ họp trong tháng 6/2026.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: HĐND Hà Nội chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp vành đai 1 thành phố hà nội
Tin liên quan

Băn khoăn hạ tầng sạc xe điện vùng phát thải thấp ở Hà Nội
VOV.VN - Từ 1/7, theo dự thảo đề án vùng phát thải thấp, xe máy xăng sẽ bị cấm lưu thông vào cuối tuần tại 11 tuyến phố lõi phường Hoàn Kiếm. Chủ trương giảm ô nhiễm được nhiều người ủng hộ, song người dân phố cổ vẫn lo ngại hạ tầng phục vụ xe điện.

Hà Nội làm rõ thông tin “chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp"
VOV.VN - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố không dừng lưu thông đồng loạt xe máy xăng từ 1/7/2026, nhưng áp dụng hạn chế theo lộ trình trong vùng lõi thí điểm chứ không phải "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026".

Siết xe ôm, shipper xe xăng vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?
VOV.VN - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

