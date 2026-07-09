Đề xuất thi lại môn Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi chủ trì buổi họp báo. Tại cuộc họp, cơ quan chức năng cung cấp thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang, cũng như kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, thông tin về quá trình rà soát kết quả thi sau phản ánh liên quan đến điểm thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo ông Cảnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang có hơn 17.000 thí sinh lớp 12 của 92 trường tham dự tại 62 điểm thi, với hơn 3.600 cán bộ được huy động phục vụ các khâu tổ chức. Công tác in sao đề, vận chuyển đề thi, làm phách, coi thi và chấm thi hơn 71.416 bài thi (gồm cả trắc nghiệm và tự luận) được thực hiện theo quy định.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang

Sau khi xuất hiện phản ánh về kết quả môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại 62 điểm thi trên địa bàn tỉnh, từ khâu tiếp nhận đề, coi thi, thu bài thi đến dữ liệu camera tại điểm thi.

Sở cũng tiến hành phân tích kết quả toàn bộ các môn thi, đối chiếu điểm thi với điểm học bạ, tập trung vào các trường hợp đạt từ 9 điểm trở lên.

Qua rà soát hơn 71.416 bài thi, ông Cảnh cho biết điểm thi trung bình các môn nhìn chung thấp hơn điểm học bạ, mức chênh lệch phù hợp, phản ánh đúng năng lực học sinh, ngoại trừ kết quả tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, không có điểm 10. Mức chênh lệch trung bình giữa điểm thi và học bạ của nhóm thí sinh này là 0,1 điểm.

Ở môn Ngoại ngữ, có 40 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 1 điểm 10. Mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,31 điểm. Cơ quan chức năng đánh giá kết quả hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ không có dấu hiệu bất thường.

Riêng môn Toán, ông Hoàng Minh Cảnh cho biết cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi. Nội dung này đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định.

Liên quan đến quyền lợi của thí sinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết Sở đã phối hợp với Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tổ chức gặp mặt phụ huynh học sinh lớp 12 và thí sinh tự do để thông tin khách quan về vụ việc, đồng thời lấy ý kiến của phụ huynh.

Trên cơ sở rà soát và ý kiến của các bên liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã tham mưu tổ chức thi lại môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hơn 290/328 thí sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó 146 em đạt điểm 10 tuyệt đối

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Quyết định được đưa ra sau ba ngày giáo viên này bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Vụ việc được phát hiện sau khi kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hơn 290/328 thí sinh thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó 146 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Nhóm thí sinh này có điểm trung bình môn Toán lên tới 9,58 - cao nhất cả nước, làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính bất thường của kết quả thi.

Liên quan đến vụ việc, tối 7/7, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý vụ việc, đồng thời rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch.

Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xây dựng phương án khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh; đồng thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý với Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 9/7.

Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi chính đáng của thí sinh, hoàn thành trước ngày 10/7.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát kết quả kỳ thi trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ GD&ĐT, các địa phương phải chủ động rà soát, xác minh các dấu hiệu bất thường trong kết quả thi; kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Đồng thời, các Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá nguyên nhân đối với những trường hợp có biến động dữ liệu (nếu có), kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi trong những năm tiếp theo.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên quy mô toàn quốc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của kết quả tại địa phương mình quản lý và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/7.