Đêm 20/1, đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia về diễn biến của đợt không khí lạnh lần này.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

PV: Thưa ông, đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống miền Bắc có diễn biến như thế nào?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Theo các dự báo, khoảng đêm ngày 20/1 sẽ có đợt không khí lạnh khá mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, đây chỉ là ảnh hưởng ban đầu, sang ngày 21/1 không khí lạnh sẽ duy trì, và sang ngày 22/1 không khí lạnh sẽ tăng cường và tràn xuống rất mạnh các tỉnh miền Bắc. Vì vậy, toàn khu vực Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và kéo dài tới tận tỉnh Quảng Ngãi.

PV: Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài bao lâu và thời điểm nào là nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt này, thưa ông

Ông Hoàng Phúc Lâm: Dự báo đợt không khí lạnh này kéo dài, có thể hết tuần sau. Thời điểm rét đậm, rét hại khoảng ngày 22 đến 23/1 khi có đợt không khí lạnh bổ sung, trong giai đoạn này nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, khu vực Trung du xuống dưới 7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Đối với các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, ngoài rét còn kèm theo mưa vừa có nơi mưa to, tuy nhiên mức nhiệt thì không thấp như các tỉnh Bắc Bộ. Đối với khu vực trên biển, cảnh báo khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 8 đến cấp 9.

PV: Trung tâm lưu ý như thế nào về những hình thái thiên tai đối với những khu vực chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, thưa ông?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Thời điểm không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng là đêm ngày 20/1, và ngày 21/1 không khí lạnh sẽ tăng cường, tại khu vực Bắc Bộ có thể có mưa rào, mưa rào nhẹ kèm theo có dông.

Đặc điểm của đợt mưa lần này khác so với các đợt mưa trước đó là có thể lan sang các khu vực Tây Bắc Bộ. Trong đó gồm các tỉnh miền núi như: Lào Cai, Yên Bái và khu vực miền núi phía Đông như: Lạng Sơn, Cao Bằng. Từ ngày 21/1 mưa sẽ lan dần ra khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa vừa mưa to. Đợt này lượng mưa có thể không lớn, mưa vừa mưa to hoặc gây sạt lở nguy cơ thấp. Nhiệt độ xuống thấp cần đề phòng băng giá và sương muối ở khu vực vùng núi cao.

PV: Xin cảm ơn ông!