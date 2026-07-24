Đêm nay bão Noul sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24/7, tâm bão NOUL ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo trong đêm 24/7, bão NOUL sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24-60 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Đến 19 giờ ngày 25/7, tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông Nam. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 11-12, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 26/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tâm bão lúc này ở khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông. Bão suy yếu dần còn cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 27/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam

Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Khu vực gần tâm bão có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.