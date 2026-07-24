Trung Quốc phát cảnh báo màu cam, ứng phó khẩn cấp với bão Noul

Đến 5h sáng 24/7, tâm bão Noul nằm trên khu vực cách Manila, Philippines khoảng 560 km về phía đông bắc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 25-30 km/h.

Trung Quốc ứng phó với bão. Ảnh: Tân Hoa xã

Bão dự kiến đổ bộ vào khu vực ven biển từ thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đến thành phố Chương Phố, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, trong khoảng đêm 25/7 đến sáng 26/7. Sau đó, bão sẽ chuyển hướng về phía Bắc và dần suy yếu.

Từ 8h ngày 24/7 đến 8h ngày 25/7, một số khu vực phía đông và phía nam đảo Đài Loan được dự báo có mưa to đến rất to. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán Quốc gia ngày 24/7 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với công tác phòng chống lũ lụt và bão tại Quảng Đông và Phúc Kiến.

Để ứng phó với bão Noul, tỉnh Quảng Đông đã triển khai một loạt biện pháp khẩn cấp. Các tuyến phà chở khách tại những khu vực bị ảnh hưởng đã tạm dừng hoạt động, trong khi các tàu chở khách được yêu cầu ngừng vận hành. Theo cơ quan quản lý an toàn hàng hải tỉnh, hàng nghìn lao động ngoài khơi, trong đó có những người làm việc trên các giàn khoan dầu, sẽ hoàn tất sơ tán trước trưa 24/7.

Các tàu cứu hộ, trực thăng, tàu kéo và tàu dọn dẹp cũng được triển khai để phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp. Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được phân biệt bằng màu sắc. Màu đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Nước này cũng áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp I là mức nghiêm trọng nhất.