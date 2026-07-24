Toàn quân chủ động ứng phó bão Noul, sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn

Công điện được gửi tới Tổng cục Chính trị; các tổng cục; Quân khu 1, 2, 3, 4, 5; Quân đoàn 12; các quân chủng, binh chủng và nhiều đơn vị trực thuộc nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự đưa phương tiền ngư dân xã Đan Hải, Hà Tĩnh vào bờ tránh bão

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 23/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là Noul. Vào 7 giờ ngày 24/7, tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Khu vực gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4-6 m, biển động dữ dội. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Không chỉ ảnh hưởng trên biển, hoàn lưu bão còn gây mưa vừa đến mưa to tại nhiều địa phương vùng trung du và miền núi Bắc Bộ như Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Dự báo từ sáng 24/7 đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ có xu hướng lên nhanh, nhiều hồ chứa lớn tiếp tục duy trì lưu lượng xả đáng kể.

Trước tình hình trên, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự; thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và mưa lớn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, vũ khí trang bị, công trình đang thi công; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống.

Đối với Quân khu 1, Quân khu 2 và Quân khu 3, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Các địa phương cần kiểm tra những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; rà soát các tuyến đê, hồ chứa, đập xung yếu; tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các đơn vị đồng thời phải bảo đảm an toàn cho công trình đang thi công, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung; chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện để hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với Quân khu 4 và Quân khu 5, nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trên biển; kiên quyết không để phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm; sẵn sàng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó và khắc phục hậu quả, không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, bất cẩn.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý tàu thuyền; thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động tránh trú an toàn hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Trong khi đó, Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển được yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện; duy trì trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển và các vùng đảo khi có tình huống phát sinh.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được giao kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo lệnh của Bộ.

Các quân đoàn, binh đoàn, binh chủng và tổng cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra công tác phòng chống thiên tai; bảo đảm an toàn kho tàng, nhà máy, vũ khí trang bị; chuẩn bị tốt hậu cần, kỹ thuật và vật tư cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tổng Tham mưu cũng đề nghị Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong quân đội tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai; phản ánh kịp thời hoạt động của lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo tình hình về Bộ qua Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn để theo dõi, chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.