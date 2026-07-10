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Đêm trực đầu tại BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình, bác sĩ cấp cứu 1 ca đa chấn thương

Thứ Sáu, 12:03, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngay trong đêm trực đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp người bệnh đa chấn thương rất nặng do tai nạn lao động ngã cao.

Người bệnh V.T.T (56 tuổi, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, phim chụp cắt lớp ghi nhận nhiều dị vật là mảnh kính xuyên vào trong sọ kèm theo dập não và chảy máu nhiều vị trí; chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn, mất cảm giác hai chi dưới; chấn thương ngực gãy xương sườn và tràn máu màng phổi; vết thương bàn tay có tổn thương đứt gân duỗi. Ngoài ra, người bệnh còn có nhiều vết thương phần mềm ở vùng đầu, lưng và bàn tay.

Dem truc dau tai bv viet Duc co so ninh binh, bac si cap cuu 1 ca da chan thuong hinh anh 1
TS.BS Nguyễn Thanh Xuân thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh BVCC)

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 thuộc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Trước tình trạng tổn thương phức tạp, đe dọa tính mạng người bệnh, ngay trong đêm nhập viện, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ. Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được triển khai với sự tham gia của nhiều chuyên khoa: Phẫu thuật Thần kinh, Phẫu thuật Cột sống, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê hồi sức… Các bác sĩ đã nhanh chóng đánh giá và thống nhất phương án điều trị tối ưu nhất cho người bệnh, tất cả các tổn thương đều có chỉ định can thiệp phẫu thuật cấp cứu".

Dem truc dau tai bv viet Duc co so ninh binh, bac si cap cuu 1 ca da chan thuong hinh anh 2
Nhiều mảnh kính vỡ xuyên vào hộp sọ, trở thành dị vật nguy hiểm, đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy bỏ. (BVCC).

Theo các bác sĩ, nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao, đồng thời các tổn thương thứ phát có thể tiến triển nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hồi phục của người bệnh.

Sự phối hợp đa chuyên khoa trong cùng một thời điểm đóng vai trò quyết định trong xử trí các ca bệnh đa chấn thương nguy kịch. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa trong cùng một thời điểm nên thời gian can thiệp được rút ngắn, hạn chế tối đa tổn thương thứ phát, từ đó nâng cao cơ hội sống và khả năng phục hồi cho người bệnh.

Trước đó, trong chiều 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Ngay trong ngày đầu, bệnh viện cũng đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên và thực hiện thành công ca mổ cấp cứu cho nam sinh bị chấn thương nặng vùng cổ bàn chân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình ra đời đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực y tế khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và mang dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Linh Thương/VOV.VN
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Ca mổ cấp cứu đầu tiên tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

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