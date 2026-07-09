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Ca mổ cấp cứu đầu tiên tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Thứ Năm, 18:44, 09/07/2026
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VOV.VN - Chiều 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Ngay trong ngày đầu, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên và thực hiện thành công ca mổ cấp cứu cho nam sinh bị chấn thương nặng vùng cổ bàn chân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực y tế khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và mang dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Chia sẻ với phóng viên bên lề lễ khai trương Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình, PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện, cho biết trong ngày đầu bệnh viện đi vào hoạt động, đội ngũ nhân viên y tế rất hồ hởi, còn người dân đến khám đều vui mừng và hài lòng.

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Ngày đầu vận hành, Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu

Cũng theo ông Hùng, ngay từ sáng nay đã có những bệnh nhân đầu tiên đến khám. Đồng thời bệnh viện cũng đã thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Hiện tại, bệnh nhân hoàn toàn ổn định và dự kiến sẽ ra viện trong một đến hai ngày tới.

Ca bệnh là một bạn nam vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Bệnh nhân bị ngã, dẫn đến gãy xương, trật khớp và chèn ép mạch máu, thần kinh ở vùng cổ bàn chân.

“Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu và ca phẫu thuật kết thúc lúc 11h sáng nay. Hiện cháu đang nằm điều trị ở khu hồi tỉnh và sẽ nhanh chóng được chuyển về phòng bệnh để tiếp tục theo dõi thêm”, ông Hùng thông tin.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình là bệnh viện chuyên sâu hạng đặc biệt, được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu. Hệ thống không khí trong các buồng bệnh và phòng mổ đều được lọc theo tiêu chuẩn, nguồn nước bảo đảm chất lượng, không gian rộng rãi, trang thiết bị hiện đại và đồng bộ. Toàn bộ áo mổ đều là loại hiện đại, sử dụng một lần.

Theo ông Hùng, trong giai đoạn tới, đơn vị hướng tới xây dựng một mô hình bệnh viện mà trong phẫu thuật không phải sử dụng kháng sinh điều trị, thay vào đó sẽ triển khai kháng sinh dự phòng, điều này góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời chi phí điều trị cũng sẽ giảm đáng kể.

“Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức triển khai cơ sở mới vẫn kiên định với mục tiêu xuyên suốt là chất lượng. Chính chất lượng khám, chữa bệnh đã làm nên thương hiệu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và đó cũng là định hướng phát triển của cả 2 cơ sở. Tôi tin rằng bệnh viện sẽ đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân về chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Y tế”, ông Hùng nhấn mạnh.

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Vì sao Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình chưa triển khai ngay 1.000 giường bệnh?

VOV.VN - Dù được đầu tư với quy mô 1.000 giường bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chỉ đưa vào hoạt động 300 giường trong giai đoạn đầu. Lãnh đạo bệnh viện cho biết đây là phương án được tính toán dựa trên đặc thù chuyên môn và nhu cầu khám chữa bệnh thực tế, nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Nguyễn Hà - Linh Thương/VOV.VN
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