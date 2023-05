Đèo Cả lên tiếng việc bị tố cản trở tác nghiệp của phóng viên

Tối muộn ngày 29/5, Tập đoàn Đèo Cả phát đi thông cáo báo chí về sự việc xảy ra sáng 29/5/2023 tại khu vực đường công vụ dẫn vào công trường Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Theo Tập đoàn Đèo Cả, vào lúc 9h23 phút ngày 29/5, các nhân viên bảo vệ dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn phát hiện nhóm 3 người sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) trên địa phận tại đường công vụ tiếp cận Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Các nhân viên bảo vệ đã đề nghị nhóm người giới thiệu thông tin cá nhân. Tuy nhiên, 3 người đã không đồng ý và đồng thời lên xe dự định rời đi. Do vậy, các nhân viên bảo vệ đã chủ động mời vào nhà điều hành để làm việc nhưng cũng không nhận được sự thiện chí của nhóm người nêu trên.

Sau khi mời đại diện Công an xã Phổ Cường đến phối hợp làm rõ, được biết nhóm người gồm ông Nguyễn Quốc Triều, ông Lê Hồng Nguyên Khoa, bà Đinh Thị Hương là các nhà báo đến công trường dự án để tác nghiệp.

Biên bản làm việc giữa các bên

Về sự việc này, Ban Điều hành dự án của Tập đoàn Đèo Cả phản hồi như sau:

Việc ứng xử của các nhân viên bảo vệ công trường với mục đích, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn khu vực công trường thi công Dự án. Điều này là cần thiết.

Tuy nhiên, trong quá trình tương tác đã xảy ra những hiểu nhầm ngoài mong muốn. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm, đồng thời, sẽ tăng cường công tác đào tạo nâng cao kỹ năng ứng xử cho đội ngũ nhân viên an ninh Dự án để không lặp lại sự việc như trên.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lao động, tránh xảy ra các sự cố, tai nạn đáng tiếc, khu vực công trường Dự án có các quy định kiểm soát người ra vào. Đặc biệt, khu vực xảy ra sự việc là nơi gần kho chứa vật liệu chuyên biệt phục vụ công tác nổ mìn đào hầm và có nhiều xe chở vật liệu xây dựng thưởng xuyên di chuyển qua lại, nên việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lao động càng được chú trọng thực hiện.

“Chúng tôi không cản trở nhà báo/phóng viên tác nghiệp, tuy nhiên, cần có tính tổ chức, rõ người, rõ việc để đảm bảo tuân thủ quy định và hiệu quả nhất trong tương tác làm việc giữa các bên. Nhà báo/phóng viên tác nghiệp tại Dự án hoặc về các vấn đề liên quan đến Dự án cần xuất trình thông tin đại diện cơ quan báo chí và các giấy tờ cần thiết phục vụ tác nghiệp, đồng thời, liên hệ cơ quan quản lý địa phương, Ban Điều hành Dự án để nhận được sự hướng dẫn, phối hợp thực hiện công việc, cung cấp thông tin theo quy định”, đại diện Tập đoàn Đèo Cả khẳng định.

Biên bản làm việc giữa các bên

Theo đại diện Tập đoàn Đèo Cả, “tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cũng như các dự án khác mà Tập đoàn Đèo Cả thực hiện xây dựng, quản lý vận hành, chúng tôi luôn luôn mong muốn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Tại Dự án này, điều đó được cụ thể hoá bằng việc chủ động minh bạch thông tin để cộng đồng giám sát, định kỳ mời báo chí, các cơ quan đoàn thể tại địa phương đi thực tế Dự án. Đồng thời, hàng tháng, chúng tôi cung cấp cho báo chí thông tin về tình hình triển khai, tiến độ, vướng mắc dự án”.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong các hoạt động triển khai xây dựng Dự án.

Mọi thông tin về Dự án xin liên hệ đầu mối: Bà Trần Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Đèo Cả, SĐT: 0917 868 877.

Trao đổi với báo chí liên quan đến sự việc nêu trên, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về việc, 3 phóng viên của cơ quan báo chí ở Trung ương bị cản trở khi tác nghiệp tại xã Phổ Cường.

Người đứng đầu chính quyền thị xã Đức Phổ khẳng định, đã chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc làm rõ vụ việc. Trên cơ sở xác minh và kết luận của lực lượng chức năng, sẽ xử lý và đề nghị cấp thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc này./.