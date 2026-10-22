English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đèo Khánh Lê đóng đường cục bộ để xử lý nguy cơ đá rơi

Thứ Năm, 17:53, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C tạm dừng giao thông từng đợt để xử lý nguy cơ đá rơi, gia cố vách núi. Ô tô hiện bị cấm qua đèo từ 18h đến 5h sáng hôm sau.

Ngày 22/10, đơn vị thi công tạm dừng giao thông từng đợt tại đèo Khánh Lê, trên quốc lộ 27C, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, để dọn đất, đá và gia cố vách núi, phòng ngừa đá rơi xuống đường. Đây là hoạt động thi công theo kế hoạch, không phải xuất hiện điểm sạt lở mới như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Deo khanh le dong duong cuc bo de xu ly nguy co da roi hinh anh 1
Các phương tiện dừng, chờ để di chuyển qua khu vực thi công

Tại khu vực chân đèo Khánh Lê, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng, nhiều phương tiện phải dừng chờ, sau đó lần lượt di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Nhà thầu đang xử lý mái núi, khoan neo và phủ lưới gia cố những vị trí có nguy cơ đất, đá rơi xuống mặt đường. Việc thi công được thực hiện theo từng đợt, kết hợp thu dọn hiện trường để tổ chức cho phương tiện lưu thông.

Deo khanh le dong duong cuc bo de xu ly nguy co da roi hinh anh 2
Đơn vị thi công gia cố sườn ta luy để chống sạt lở

 Công trình sửa chữa quốc lộ 27C tập trung gia cố các vị trí xung yếu trên đèo Khánh Lê, trong đó có những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Sở Xây dựng Khánh Hòa đang đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời yêu cầu tổ chức thi công phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Deo khanh le dong duong cuc bo de xu ly nguy co da roi hinh anh 3
Đèo Khánh Lê nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng có nhiều đoạn quanh co

Đèo Khánh Lê là tuyến đường kết nối 2 trung tâm du lịch lớn là Nha Trang với Đà Lạt, có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, một bên là vách núi cao, bên kia là vực sâu. Sau các đợt mưa lớn, đất đá trên tuyến có nguy cơ sạt trượt, gây mất an toàn giao thông.

Hiện ô tô vẫn bị cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê từ 18h đến 5h sáng hôm sau. Người dân và du khách di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt cần chủ động thời gian, theo dõi thông báo phân luồng và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tình hình sức khỏe của nạn nhân vụ xe khách lao vào vách núi ở đèo Khánh Lê
Tình hình sức khỏe của nạn nhân vụ xe khách lao vào vách núi ở đèo Khánh Lê

VOV.VN - Sau vụ xe khách chở 21 người mất lái, lao vào vách núi trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) sáng cùng ngày, 5 hành khách bị thương đã được cấp cứu kịp thời. Đến chiều 27/7, sức khỏe các nạn nhân đều ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Tình hình sức khỏe của nạn nhân vụ xe khách lao vào vách núi ở đèo Khánh Lê

Tình hình sức khỏe của nạn nhân vụ xe khách lao vào vách núi ở đèo Khánh Lê

VOV.VN - Sau vụ xe khách chở 21 người mất lái, lao vào vách núi trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) sáng cùng ngày, 5 hành khách bị thương đã được cấp cứu kịp thời. Đến chiều 27/7, sức khỏe các nạn nhân đều ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Ô tô khách tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn
Ô tô khách tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn

Đang lưu thông trên quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa, ô tô khách bất ngờ loạng choạng rồi tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Ô tô khách tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn

Ô tô khách tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn

Đang lưu thông trên quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa, ô tô khách bất ngờ loạng choạng rồi tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Phá nổ đá sạt lở, mở đường tại đèo Khánh Lê
Phá nổ đá sạt lở, mở đường tại đèo Khánh Lê

VOV.VN - Sạt lở kéo dài nhiều ngày qua khiến đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C- tuyến giao thông huyết mạch nối 2 tỉnh Khánh Hòa – Lâm Đồng bị chia cắt nghiêm trọng. Sáng 25/11, lực lượng công binh Quân khu 5 triển khai phá nổ các khối đá lớn để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Phá nổ đá sạt lở, mở đường tại đèo Khánh Lê

Phá nổ đá sạt lở, mở đường tại đèo Khánh Lê

VOV.VN - Sạt lở kéo dài nhiều ngày qua khiến đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C- tuyến giao thông huyết mạch nối 2 tỉnh Khánh Hòa – Lâm Đồng bị chia cắt nghiêm trọng. Sáng 25/11, lực lượng công binh Quân khu 5 triển khai phá nổ các khối đá lớn để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục