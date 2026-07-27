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Ô tô khách tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn

Thứ Hai, 12:00, 27/07/2026
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Đang lưu thông trên quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa, ô tô khách bất ngờ loạng choạng rồi tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Sáng 27/7, ô tô khách mang biển số TP Đà Nẵng, chở khoảng 20 người, lưu thông trên quốc lộ 27C theo hướng từ Khánh Hòa đi Lâm Đồng. Khi đến đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, xe bất ngờ chao đảo rồi tông vào vách núi.

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Hiện trường xe khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê qua tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.X 

Cú va chạm khiến phần đầu ô tô hư hỏng, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Một số người bị thương được đưa ra ngoài để sơ cứu.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) nhanh chóng có mặt, phối hợp xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo.

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Lực lượng y tế sơ cứu các nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã kích hoạt báo động đỏ liên viện, huy động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường. Một xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa phối hợp với xe cấp cứu của Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh và Trung tâm Y tế Diên Khánh tham gia ứng cứu.

Lực lượng y tế tiến hành sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân, sau đó chuyển 5 người bị thương nhẹ đến bệnh viện để theo dõi và điều trị.

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Đèo Khánh Lê có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn và thường xuất hiện sương mù, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Xuân Ngọc

Đèo Khánh Lê dài khoảng 33km trên quốc lộ 27C - tuyến đường huyết mạch dài 121km nối Khánh Hòa với Lâm Đồng. Tuyến đèo có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, thường xuất hiện sương mù vào sáng sớm hoặc khi thời tiết xấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc trước khi vào cua; không lấn làn, vượt xe tại các đoạn khuất tầm nhìn. Trước khi khởi hành, cần kiểm tra hệ thống phanh, lốp và các điều kiện kỹ thuật của phương tiện; không điều khiển xe khi mệt mỏi hoặc buồn ngủ.

Theo Xuân Ngọc/Vietnamnet
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