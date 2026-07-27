Tình hình sức khỏe của nạn nhân vụ xe khách lao vào vách núi ở đèo Khánh Lê
VOV.VN - Sau vụ xe khách chở 21 người mất lái, lao vào vách núi trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) sáng cùng ngày, 5 hành khách bị thương đã được cấp cứu kịp thời. Đến chiều 27/7, sức khỏe các nạn nhân đều ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe khách biển kiểm soát Đà Nẵng chở 21 người, gồm 19 hành khách và 2 lái xe, lưu thông theo hướng Nha Trang - Đà Lạt. Khi đến Km65 trên đèo Khánh Lê, phương tiện bất ngờ mất lái, lao vào vách núi.
Vụ va chạm làm phần hông phải của xe bị biến dạng, nhiều ô kính vỡ. Năm hành khách bị thương ở tay, chân và được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi xe.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã kích hoạt báo động đỏ liên viện, điều động 4 xe cứu thương cùng các ê-kíp của Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh và Trung tâm Y tế Diên Khánh nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các nạn nhân được phân loại, sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.
Đến chiều cùng ngày, cả 5 hành khách bị thương đều trong tình trạng sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.
Trong khi đó, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực xảy ra tai nạn.
Đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C là tuyến đường kết nối Nha Trang với Đà Lạt, có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn và thường xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.