Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể được nhận gần 500% lương

Thứ Tư, 11:47, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được hưởng mức lương cao hơn so với ngày làm việc bình thường.

Cụ thể, căn cứ Điều 98 của Bộ luật này, tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm, với các mức tối thiểu như sau: Làm thêm vào ngày thường ít nhất 150%; Làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ít nhất 200%; Làm việc vào ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất 300%, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương ngày.

Ngoài ra, làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường; Nếu làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá ban ngày.

Từ các quy định trên, có thể thấy, nếu làm việc vào ban ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nhận ít nhất 400% tiền lương (gồm 300% lương làm thêm và 100% lương ngày lễ). Nếu làm việc vào ban đêm, tổng thu nhập tối thiểu có thể lên tới 490% tiền lương.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi làm việc trong những ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Nếu làm việc vào ban ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nhận ít nhất 400% tiền lương

Người lao động có được từ chối làm việc vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương?

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, làm thêm giờ là khoảng thời gian người lao động làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo thỏa thuận hoặc nội quy lao động.

Pháp luật quy định, người sử dụng lao động chỉ được huy động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: phải có sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày (hoặc không quá 12 giờ/ngày nếu tính theo tuần), không quá 40 giờ/tháng và tối đa 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Như vậy, việc đi làm vào ngày nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương được xem là làm thêm giờ và bắt buộc phải có sự đồng ý của người lao động. Do đó, người lao động hoàn toàn có quyền từ chối nếu không đồng ý, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019.

Cũng theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về thời giờ nghỉ lễ, Tết sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 6 của Nghị định này, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Như vậy, nếu doanh nghiệp ép buộc người lao động đi làm vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trái quy định, có thể bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền được nghỉ lễ của người lao động theo pháp luật và ngăn chặn các hành vi lạm dụng từ phía người sử dụng lao động.

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm rà soát, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đồng thời tích hợp các quy định tại Nghị định 73/2023 để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. “Đây không phải là dung túng sai phạm mà là tạo không gian pháp lý an toàn để cán bộ dám dấn thân vì lợi ích chung”.

Theo Thùy Linh/VTV.vn
Tag: mức lương ngày nghỉ lễ làm việc ngày nghỉ lễ người lao động
