Đi mời đám cưới, người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe ben

Khoảng 13h, xe ben biển số 90C-070.11 chạy trên đường Huỳnh Văn Nghệ hướng từ khu du lịch Bửu Long ra cầu vượt Hóa An. Khi vừa đến cầu vượt Hóa An (khu phố 1, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa), tài xế cho xe rẽ phải ra Quốc lộ 1K thì va chạm với xe máy biển số 52L2-1895 do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thy (53 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP. Biên Hòa). Cú va chạm làm cho bà Thy cùng xe máy lọt xuống gầm bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ, chiếc xe máy cũng bị cán nát vụn.

Do thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới bánh xe ben nên cơ quan công an phải điều động xe cẩu tới nâng bánh xe mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo lời kể của người thân thời điểm xảy ra tai nạn, bà Thy đang đi mời đám cưới cho con trai./.