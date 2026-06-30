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Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM cao nhất 24,75

Thứ Ba, 11:24, 30/06/2026
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VOV.VN - Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền TP.HCM cao nhất với 24,75/30 điểm.

Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Dẫn đầu là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy 24,75 điểm nguyện vọng 1.

Những trường có điểm chuẩn cao như THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Mạc Đĩnh Chi nguyện vọng 1 lấy 24,25; THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Đại học Sư phạm 24,5,..

Một số trường có điểm chuẩn thấp, trung bình 3 điểm 1 môn gồm THPT Cần Thạnh, THCS và THPT Nguyễn Huệ (KV2), THPT Trần Phú (Bà Rịa Vũng Tàu cũ),…với 9 điểm nguyện vọng 1. 

Diem chuan vao lop 10 tai tp.hcm cao nhat 24,75 hinh anh 1
Thí sinh thi vào lớp 10 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM ngày 1/6 (ảnh: Lưu Sơn)

Thí sinh nếu trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn. Sau đó, thí sinh sẽ làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, căn cứ vào tình hình thí sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 10 thực tế và nhu cầu tuyển sinh của các trường THPT để quyết định việc xét tuyển bổ sung lớp 10.

Việc thực hiện xét tuyển bổ sung dành cho thí sinh đã tham gia thi nhưng không trúng tuyển vào cả 3 nguyện vọng đã đăng ký trước đó. Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra ngày 1-2/6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi, chỉ tiêu hơn 118.000 suất vào công lập.

Thí sinh dự thi ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp.

Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập 3 địa phương là TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trước đó ngày 19/6, TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 công lập và điểm chuẩn vào 4 trường chuyên.

Chi tiết điểm chuẩn:

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Diem chuan vao lop 10 tai tp.hcm cao nhat 24,75 hinh anh 3
Diem chuan vao lop 10 tai tp.hcm cao nhat 24,75 hinh anh 4
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TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày 30/6

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ngày 30/6. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh dự thi trong 2 ngày 1 và 2/6, với 118.000 suất vào công lập.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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