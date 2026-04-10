Diễn biến mới nhất vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm 1 người tử vong

Ngày 10/4, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân thôn 2, xã Tuy Phong về bồi thường, hỗ trợ, xác định trách nhiệm, nguyên nhân gây ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của dự án Trang Trại Việt Phong Phú làm 1 người chết và gây thiệt hại nhiều tài sản của các hộ dân.

Các hộ dân cũng cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; hỗ trợ khẩn cấp, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và công khai thông tin theo quy định pháp luật.

Theo UBND xã Tuy Phong, sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn công trình hồ chứa nước.

Lượng nước khổng lồ đổ từ trên núi xuống mang theo nhiều đất, đá

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý vụ việc. Trong thời gian cơ quan điều tra đang tiến hành các hoạt động tố tụng, UBND xã Tuy Phong không có thẩm quyền kết luận nguyên nhân cuối cùng, cũng như xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo UBND xã, khoảng 16h ngày 2/10/2025 xảy ra sự cố tràn nước tại khu vực chứa nước sản xuất của Dự án Trang trại Việt Phong Phú. UBND xã cũng tổ chức nhiều cuộc làm việc với công ty và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án khắc phục, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Đến nay, việc chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại vụ tràn nước ngày 2/10/2025 đã hoàn thành.

Đến ngày 1/11/2025 tiếp tục xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai; UBND xã đã thành lập tổ kiểm kê xác định thiệt hại ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 26/3/2026 Uỷ ban Mặt trận xã Tuy Phong đã hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng và 8.481 suất nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, dầu ăn, nước uống...) kèm tiền mặt bình quân 400.000đ/suất.

Đám tang bé gái bị nước cuốn trôi

UBND xã đã phối hợp với Ban quản lý dự án số 2, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi, Điện lực Khu vực Tuy Phong... tiến hành khôi phục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất như khắc phục gia cố, khai thông các tuyến kênh, đường điện, hệ thống cấp thoát nước...

“UBND xã ghi nhận các kiến nghị của công dân về việc công khai thông tin, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, UBND xã Tuy Phong sẽ thông tin đến nhân dân theo đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền được biết của công dân”, văn bản của UBND xã Tuy Phong khẳng định.

Sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai lần 2 làm một lượng nước khổng lồ ập xuống làm tử vong bé gái 13 tuổi và bị thương một người khác.

Ngoài ra, nước còn cuốn trôi hơn hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân gây thiệt hại rất lớn; gây thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35 ha tại xã Liên Hương…

Nhiều gia đình mất trắng tài sản chỉ trong một đêm

Các cơ quan chức năng xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp …

Trong đó hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha, sâu 4,5m và dung tích lên đến 900.000 m3 nước và đây chính là hồ bị vỡ vào đêm 1/11/2025 gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 BLHS.