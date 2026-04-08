Tai nạn nghiêm trọng tại Lâm Đồng làm 3 người chết

Thứ Tư, 10:39, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Hàm Thuận vừa báo cáo nhanh vụ “Chết người do tai nạn lao động” xảy ra tại Thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) vào ngày 8/4.

Theo đó, vào lúc 8h40 cùng ngày tại khu vực triền núi Tazon thuộc Thôn 2, xã Hàm Thuận, xe ô tô biển số 29H-252.65 do tài xế Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi để vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT thì bất ngờ lao xuống vực.

Hậu quả làm 3 người chết gồm: N.K.T.T (37 tuổi, trú Thôn 2, xã Hàm Thuận); L.V.M. (49 tuổi, trú thôn 3, xã Hàm Thuận); N.T.N (25 tuổi, trú Cần Thơ) và 1 người bị thương là N.T.T (27 tuổi, trú Nghệ An) đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

tai nan nghiem trong tai lam Dong lam 3 nguoi chet hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú rơi từ độ cao. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích ở Lâm Đồng

Xử phạt xe ô tô đầu kéo hơn 100 triệu đồng vì nhiều lỗi nghiêm trọng

Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Cà Mau: Xe tải gặp sự cố cabin, gây tai nạn liên hoàn

