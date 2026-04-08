Tai nạn nghiêm trọng tại Lâm Đồng làm 3 người chết

Theo đó, vào lúc 8h40 cùng ngày tại khu vực triền núi Tazon thuộc Thôn 2, xã Hàm Thuận, xe ô tô biển số 29H-252.65 do tài xế Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi để vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT thì bất ngờ lao xuống vực.

Hậu quả làm 3 người chết gồm: N.K.T.T (37 tuổi, trú Thôn 2, xã Hàm Thuận); L.V.M. (49 tuổi, trú thôn 3, xã Hàm Thuận); N.T.N (25 tuổi, trú Cần Thơ) và 1 người bị thương là N.T.T (27 tuổi, trú Nghệ An) đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú rơi từ độ cao. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.