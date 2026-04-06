Xe chở thợ lặn lao xuống vực ở Bàu Trắng, 4 người tử vong, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/4 trên tuyến đường ĐT.716 đoạn qua thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Xe khách chở thợ lặn, mang biển số 86H-045.xx đang lưu thông thì bất ngờ lao xuống vực và lật.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn là một khúc cua cong, nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng.

Tại hiện trường, có 3 người tử vong tại chỗ, hơn 10 người bị thương. Xe khách bị gãy nhiều bộ phận. Lực lượng cứu hộ đang điều xe cẩu đến để lật xác xe, tìm kiếm số người còn đang mất tích.

Người dân tập trung rất đông tại hiện trường vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng đang có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng công an.

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Được biết, xe khách do ông Phan Thành Nuôi (xã Phan Rí Cửa) đứng tên và hạn đăng kiểm đến 23/4/2026.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 người tử vong (3 tại chỗ và 1 tại trạm y tế).