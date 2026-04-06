Xe chở thợ lặn lao xuống vực ở Bàu Trắng, 4 người tử vong, nhiều người bị thương

Thứ Hai, 17:18, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một xe khách lao xuống vực ở Bàu Trắng thuộc xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) khiến nhiều người thương vong. Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/4 trên tuyến đường ĐT.716 đoạn qua thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Xe khách chở thợ lặn, mang biển số 86H-045.xx đang lưu thông thì bất ngờ lao xuống vực và lật.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Vị trí xảy ra tai nạn là một khúc cua cong, nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng.

Tại hiện trường, có 3 người tử vong tại chỗ, hơn 10 người bị thương. Xe khách bị gãy nhiều bộ phận. Lực lượng cứu hộ đang điều xe cẩu đến để lật xác xe, tìm kiếm số người còn đang mất tích. 

Người dân tập trung rất đông tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H
Ông Nguyễn Đức Hải Tùng (áo trắng), Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng đang có mặt có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng công an. Ảnh: B.H

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Được biết, xe khách do ông Phan Thành Nuôi (xã Phan Rí Cửa) đứng tên và hạn đăng kiểm đến 23/4/2026.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 người tử vong (3 tại chỗ và 1 tại trạm y tế). 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: xe khách thợ lặn lâm đồng tử vong thương vong bàu trắng cấp cứu xe lao xuống vực
Tin liên quan

Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích ở Lâm Đồng

VOV.VN - Đến chiều 6/4, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích tại khu vực cầu Tân Lý thuộc khu phố 2, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Xử phạt xe ô tô đầu kéo hơn 100 triệu đồng vì nhiều lỗi nghiêm trọng
VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa lập biên bản xử phạt xử phạt hơn 100 triệu đồng một xe ô tô đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng trên cao tốc.

Đàn cá voi nhảy lượn ở đảo Phú Quý
VOV.VN - Nhóm thợ lặn ở gần đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ ghi lại khoảnh khắc đàn cá voi khoảng 100 con bơi theo ca nô, nhảy lượn trên mặt nước.

