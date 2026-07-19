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Điện Biên quy tập 2 phần mộ liệt sĩ tại đỉnh đèo Pha Đin

Chủ Nhật, 18:07, 19/07/2026
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VOV.VN - Ngày 19/7, tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin, thuộc bản Lồng, xã Quài Tở, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai quật, quy tập 2 phần mộ liệt sĩ.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về 2 phần mộ liệt sĩ tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân chứng tổ chức thu thập, xác minh, kiểm chứng thông tin một cách khách quan, đầy đủ, làm cơ sở xây dựng kế hoạch khai quật, quy tập.

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2 phần mộ liệt sỹ được tìm thấy tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin, thuộc bản Lồng, xã Quài Tở.

Mặc dù thời tiết tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin không thuận lợi, các lực lượng vẫn triển khai công tác khai quật bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Qua khai quật, cả 2 phần mộ đều còn một phần xương cốt cùng một số di vật cá nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu hài cốt và các mẫu liên quan một cách cẩn trọng, tỉ mỉ để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

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Qua khai quật, cả 2 phần mộ đều còn một phần xương cốt cùng một số di vật cá nhân.

Sau khi hoàn tất việc khai quật và lấy mẫu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập để tiếp tục thực hiện các nghi lễ truy điệu, an táng theo quy định.

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Hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập, tỉnh Điện Biên 

Trước đó, tỉnh Điện Biên đã triển khai lấy hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, từ nay đến tháng 5/2027, Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính 4.593 hài cốt liệt sĩ đang an táng trên địa bàn, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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