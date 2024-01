Điện Biên tiếp nhận 69 công dân cư trú trái phép tại Lào

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất thủ tục tiếp nhận 69 công dân cư trú trái phép do Công an tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào trao trả.