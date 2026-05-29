Cải chính

Điện Biên tiếp nhận hơn 745 triệu đồng ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Sáu, 15:43, 29/05/2026
VOV.VN - Ngay tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra sáng nay (29/5), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 745 triệu đồng ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, đại diện cơ quan thường trực Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết, những đóng góp của các tổ chức, cá nhân là nguồn lực quan trọng giúp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, có thêm điều kiện học tập, vui chơi, rèn luyện và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ phát động.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hiện toàn tỉnh có hơn 6.840 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trong đó khoảng 6.570 trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp. Bên cạnh đó, còn khoảng 68.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt do phần lớn sinh sống trong các hộ nghèo, cận nghèo hoặc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trẻ em cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên môi trường mạng, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý và bảo vệ trẻ em tại một số địa bàn còn hạn chế.

Ban tổ chức trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 là “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên kêu gọi các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động vì trẻ em theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó, lấy trẻ em làm trung tâm của các chính sách phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho trẻ em, đặc biệt tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 745 triệu đồng ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm tại lễ phát động.

Từ đó kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tiếp tục chung tay bằng những hành động thiết thực vì trẻ em; quan tâm nhiều hơn tới trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Đắk Lắk tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè 2026
Đắk Lắk tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè 2026

VOV.VN - Mở thêm các lớp dạy bơi, chủ động phòng chống bạo hành, xâm hại, tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường là những nội dung trọng tâm được ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” do Bộ Y tế phát động. Chương trình được tổ chức sáng 28/5 tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk.

