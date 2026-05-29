Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, chỉ với một thiết bị kết nối Internet, trẻ em đã có thể học tập, khám phá tri thức và kết nối với thế giới từ khi còn rất nhỏ. Không gian mạng giờ đây đã trở thành một phần trong học tập, vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tại chương trình.

"Mỗi trẻ em hôm nay không chỉ là hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta. Một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn sẽ giúp các em tự tin phát triển trí tuệ, nhân cách và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số" - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội rộng mở là không ít hiểm họa đang âm thầm hiện hữu trên môi trường số. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đó có thể là những nội dung độc hại len lỏi vào đời sống trẻ em mỗi ngày; những lời xúc phạm, đe dọa trên mạng xã hội; hay những cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại nhưng lại dẫn tới lừa đảo, xâm hại dữ liệu cá nhân rất nhiều nguy cơ mà trẻ em chưa đủ khả năng để tự bảo vệ mình.

“Các nguy cơ đó không còn ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong chiếc điện thoại hay không gian mạng mà các cháu tiếp cận mỗi ngày, mỗi giờ”, Phó Thủ tướng cảnh báo.

Từ thực tế đó, bà Phạm Thị Thanh Trà cho rằng việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay không còn là trách nhiệm riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đánh giá về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong thời điểm cả nước chuẩn bị bước vào Tháng hành động vì trẻ em và chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khoảng thời gian nhắc nhở toàn xã hội và mỗi chúng ta thường xuyên dành nhiều sự quan tâm, yêu thương, trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thời gian qua. Nhiều bộ, ngành Trung ương, địa phương đã chú trọng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng, xây dựng hành lang pháp lý, kỹ năng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ đã có bước tiến đáng kể. Nhận thức xã hội từng bước được nâng lên, nhiều nhiều chiến dịch truyền thông, giáo dục kỹ năng số đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng đã chủ động tham gia xây dựng các giải pháp hỗ trợ và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, quan điểm, mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là mọi trẻ em đều được sống an toàn, yêu thương, tôn trọng, phát triển toàn diện và có cơ hội bình đẳng, đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển con người và phát triển bền vững của đất nước. Để góp phần thực hiện quan điểm, mục tiêu đó, việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng được đặt ra như một yêu cầu cấp bách và là chiến lược lâu dài.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, năng lực của các lực lượng chuyên trách. Hoạt động phối hợp liên ngành chặt chẽ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em, phải chủ động hơn trong việc cảnh báo sớm, phòng ngừa, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Ngoài ra, cần thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em và mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành.