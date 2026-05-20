Diễn tập cứu người trên bán bán đảo Sơn Trà

Thứ Tư, 15:53, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (20/5), tại bãi Trẹm thuộc bán đảo Sơn Trà, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng diễn tập cứu nạn trong tình huống xảy ra sạt lở trên bán đảo Sơn Trà, du khách rơi xuống vách đá hiểm trở.

Tình huống giả định là tại khu vực bãi đá gần chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, xảy ra sạt lở đất đá khiến một du khách bị trượt chân rơi xuống vách đá cao khoảng 7m và bất tỉnh do đa chấn thương.

Tiếp cận nơi nạn nhân bị nạn trên vách núi
Sau khi phát hiện vị trí nạn nhân dưới vách núi, chiến sĩ đu dây, mang cáng xuống tiếp cận

Sau khi tiếp nhận tin báo khẩn, Công an thành phố Đà Nẵng huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng như xe cứu nạn cứu hộ, xe cứu thương, xe tải chở thiết bị cứu hộ dưới nước đến hiện trường. Tại hiện trường, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp chặt chẽ với Công an phường Sơn Trà, chính quyền địa phương, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai đồng bộ phương án tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân. Khi phát hiện vị trí nạn nhân, lực lượng cứu hộ khẩn trương cố định nạn nhân lên cáng chuyên dụng, đưa ra khỏi khu vực vách đá hiểm trở an toàn.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đu dây xuống vị trí nạn nhân đang mắc kẹt
Vách đá dựng đứng, cao 7m là thử thách cuộc diễn tập

Tuy nhiên, trong lúc cứu nạn thì hiện trường tiếp tục xuất hiện tình huống mới, một nhóm du khách trong lúc tắm biển bất ngờ bị dòng chảy xa bờ cuốn trôi. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ được lệnh xuất phát tiếp cận hiện trường. Các tổ cứu nạn sử dụng đồng bộ dây cứu sinh, áo phao và phao tròn, lao mình ra biển để tiếp cận từng nạn nhân đang chới với giữa biển. Đối với các trường hợp mất tích, lực lượng cứu nạn cứu hộ dưới nước nhanh chóng triển khai đội hình lặn tìm kiếm. Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, các lực lượng cứu nạn cứu hộ tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó lực lượng y tế tiếp tục cấp cứu cho nạn nhân.

Đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu
Tình huống giả định bơi ra biển đưa nạn nhân bị đuối nước vào bờ
Đội hình lặn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích
Các lực lượng phối hợp sơ cứu nạn nhân

Trung tá Lê Văn Lưu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, các tình huống cứu người dưới vực sâu và cứu nạn đuối nước được lựa chọn thực tập vì đây là những tai nạn thường xảy ra tại bán đảo Sơn Trà. Qua đó, các lực lượng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử lý sự cố trong điều kiện địa hình nguy hiểm; đồng thời nâng cao khả năng phối hợp với các đơn vị, địa phương, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tìm thấy thi thể du khách nước ngoài tử vong trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng
VOV.VN - Chiều nay (17/4), trong lúc tuần tra tại khu vực bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy bị bỏ lại nhiều ngày tại khu vực Bãi Bắc.

Một người tử vong do nhảy dù trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Một du khách tử vong khi tham gia nhảy dù trên bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà (nhập từ các phường Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cũ), thành phố Đà Nẵng.

Mãn nhãn màn diễn tập đu dây cứu nạn của Cảnh sát PCCC Công an Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (26/4), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu Công viên Châu Á ở đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu. Đây là khu vui chơi có rất đông du khách, nhất là cuối tuần và dịp hè của Đà Nẵng.

