Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại công ty nội thất ở TP.HCM

Theo tình huống giả định, tại nhà kho Xưởng 04 và Xưởng 05, Công ty Timberland, do sự cố chập điện, lửa bén vào vật liệu dễ cháy khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội. Khi đó, có gần 1.500 người đang làm việc tại Công ty đều hoảng loạn tháo chạy. Do có nhiều khói, khí độc nên 16 người bị ngất do té ngã; 20 người bị thương và nhiều người khác mắc kẹt tại các tầng cao và khu vực nhà xưởng.

Theo tình huống giả định, một xưởng tại công ty sản xuất nội thất bị cháy.

Lực lượng PCCC và CNCH của Công ty TNHH Timberland lập tức phát tín hiệu báo động toàn Công ty, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và báo cáo người đứng đầu cơ sở để tổ chức chỉ huy xử lý tình huống.

Nhận được tin báo, công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ công tác cứu hỏa.

Các bộ phận khẩn trương hướng dẫn cán bộ, công nhân viên thoát nạn ra khu vực an toàn; tổ chức cứu người bị nạn; di chuyển tài sản, phương tiện và hàng hóa tại khu vực có nguy cơ bị cháy lan. Lực lượng PCCC cơ sở triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành

Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Công an Thành phố đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình. Các mũi cứu nạn, cứu hộ được triển khai đồng thời để tiếp cận các khu vực có người bị mắc kẹt; đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng triển khai nhiều mũi chữa cháy, phun nước làm mát, chống cháy lan và bảo vệ các công trình, khu vực lân cận.

Lực lượng y tế và tình nguyện viên Chữ thập đỏ cũng cùng đội cứu hộ cứu nạn tham gia sơ cấp cứu và chuyển người bị thương đến cơ sở y tế.

Lực lượng Quân đội phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, tổ chức khu vực tiếp nhận và phân loại nạn nhân. Lực lượng y tế và tình nguyện viên Chữ thập đỏ tổ chức sơ cấp cứu, phân loại và chuyển người bị thương đến cơ sở y tế. Lực lượng Công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông; bảo vệ khu vực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng dùng thang chữa cháy, phun vòi rồng dập lửa.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, ngành kinh doanh gỗ trong quá trình sản xuất, các xưởng sản xuất kinh doanh đồ gỗ thường phải chứa nhiều các thành phẩm bén lửa, vật liệu dễ cháy với khối lượng lớn như bao bì nhựa, da simili, mút xốp, vải, mùn cưa và gỗ công nghiệp,… nên khi có sự cố hỏa hoạn, nếu không khống chế tốt, đám cháy sẽ bùng phát rất nhanh. Do vậy, công tác phòng chống cháy nổ cần được đặc biệt quan tâm.

Nhiều loại xe chữa cháy chuyên dụng được huy động

Thông qua cuộc diễn tập, Thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá thực chất khả năng huy động lực lượng, phương tiện; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị và năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp.

Qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Công an Thành phố – Quân đội – các sở, ban, ngành – chính quyền địa phương – doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện cơ chế ứng phó với những tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố quy mô lớn trong điều kiện Thành phố ngày càng phát triển.

Cuộc diễn tập được thực hiện thành công tôt đẹp.

Diễn tập không chỉ để kiểm tra lực lượng và phương tiện, mà quan trọng hơn là kiểm tra cả một cơ chế vận hành. Khi từng lực lượng hiểu rõ nhiệm vụ, thông tin được truyền đạt thông suốt và chỉ huy được thống nhất, khả năng xử lý sự cố lớn sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Công an TP.HCM cho biết sẽ thường xuyên triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy, nhất là với các loại hình sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao.