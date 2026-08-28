English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe khách bốc cháy khi đang đậu trong cây xăng ở TP.HCM

Thứ Sáu, 11:46, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/8, chiếc xe khách lớn bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đậu bên trong cây xăng trên đường Lê Quang Đạo, TP.HCM khiến các bộ phận trong xe bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Vào khoảng 10h sáng 28/8, một chiếc xe khách lớn loại hơn 45 chỗ ngồi đang dừng đỗ tại khu vực cây xăng trên đường Lê Quang Đạo, xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM, thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát từ phía sau và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thân xe. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ. Phát hiện hỏa hoạn nguy hiểm ngay sát các trụ bơm xăng, nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh đã lập tức dùng bình chữa cháy cầm tay và vòi phun bọt khí để dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực bể chứa nhiên liệu.

xe khach boc chay khi dang dau trong cay xang o tp.hcm hinh anh 1
Sau vụ cháy, chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị cháy rụi phần lớn nội thất và trần xe, toàn bộ kính cửa sổ bị vỡ nát, khung xe ám khói đen kịt. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người và ngọn lửa đã kịp thời được chặn lại, không lan sang hệ thống bơm xăng lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

chay-chuong-my-1_1.jpg

Cháy dữ dội tạo xưởng nhựa gần 1.000m2 ở Chương Mỹ, Hà Nội

VOV.VN - Một xưởng nhựa tại khu vực tổ dân phố Phượng Đồng, phường Chương Mỹ, Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy sáng 28/8. Công an Hà Nội đã huy động nhiều đơn vị chữa cháy, máy xúc, máy ủi, robot chữa cháy và bơm nổi đến hiện trường để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngăn cháy xưởng gỗ lan sang nhà dân ở TP.HCM
Ngăn cháy xưởng gỗ lan sang nhà dân ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng 14/8, lực lượng chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất nội thất gỗ ở phường Dĩ An.

Ngăn cháy xưởng gỗ lan sang nhà dân ở TP.HCM

Ngăn cháy xưởng gỗ lan sang nhà dân ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng 14/8, lực lượng chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất nội thất gỗ ở phường Dĩ An.

Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM
Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

VOV.VN - Một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM xảy ra cháy vào rạng sáng, khiến hai cha con tử vong.

Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

VOV.VN - Một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM xảy ra cháy vào rạng sáng, khiến hai cha con tử vong.

Cháy lớn tại bãi xe cũ ở TP.HCM, nhiều xe máy bị thiêu rụi
Cháy lớn tại bãi xe cũ ở TP.HCM, nhiều xe máy bị thiêu rụi

VOV.VN - Tiếng nổ lớn vang lên trong đêm 3/8, kèm ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi nhiều chiếc xe máy tại một bãi xe cũ ở phường Dĩ An, TP.HCM. Dù người dân nỗ lực dập lửa ban đầu nhưng đành tháo chạy vì ngọn lửa bùng phát quá nhanh.

Cháy lớn tại bãi xe cũ ở TP.HCM, nhiều xe máy bị thiêu rụi

Cháy lớn tại bãi xe cũ ở TP.HCM, nhiều xe máy bị thiêu rụi

VOV.VN - Tiếng nổ lớn vang lên trong đêm 3/8, kèm ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi nhiều chiếc xe máy tại một bãi xe cũ ở phường Dĩ An, TP.HCM. Dù người dân nỗ lực dập lửa ban đầu nhưng đành tháo chạy vì ngọn lửa bùng phát quá nhanh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục