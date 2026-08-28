Xe khách bốc cháy khi đang đậu trong cây xăng ở TP.HCM

Vào khoảng 10h sáng 28/8, một chiếc xe khách lớn loại hơn 45 chỗ ngồi đang dừng đỗ tại khu vực cây xăng trên đường Lê Quang Đạo, xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM, thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát từ phía sau và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thân xe. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ. Phát hiện hỏa hoạn nguy hiểm ngay sát các trụ bơm xăng, nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh đã lập tức dùng bình chữa cháy cầm tay và vòi phun bọt khí để dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực bể chứa nhiên liệu.

Sau vụ cháy, chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị cháy rụi phần lớn nội thất và trần xe, toàn bộ kính cửa sổ bị vỡ nát, khung xe ám khói đen kịt. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người và ngọn lửa đã kịp thời được chặn lại, không lan sang hệ thống bơm xăng lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.