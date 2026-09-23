Điều chỉnh quy hoạch nhiều hạng mục sân bay Phú Quốc để phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối cảnh Nhà ga T2 Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo đề xuất, nhiều hạng mục của cảng được điều chỉnh, bổ sung nhằm đồng bộ hạ tầng khai thác, nâng cao năng lực phục vụ hành khách, tàu bay và đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Trong thời kỳ 2021-2030, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị điều chỉnh phân kỳ đầu tư đồng bộ hệ thống đường lăn song song và đường lăn nối phía Bắc đường cất hạ cánh số 2. Việc điều chỉnh nhằm tăng tính đồng bộ của hệ thống khai thác khu bay, đồng thời kết nối với công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar) được quy hoạch tại khu vực phía Bắc của cảng.

Đối với hệ thống sân đỗ, quy hoạch thời kỳ 2021-2030 xác định sân đỗ máy bay trước Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ. Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất bổ sung sân đỗ giữa khu vực sân đỗ trước Nhà ga hành khách T1 và sân đỗ trước Nhà khách VIP/hàng không chung, đáp ứng khoảng 45 vị trí.

Khu đất phía Tây sân đỗ Nhà khách VIP/hàng không chung được dự trữ để có thể mở rộng khi phát sinh nhu cầu. Tầm nhìn đến năm 2050, sân đỗ sẽ tiếp tục được mở rộng trên khu vực đất dự trữ này khi cần thiết. Theo cơ quan quản lý hàng không, việc bố trí quỹ đất dự trữ và tổ chức lại các khu vực sân đỗ nhằm tạo dư địa phát triển lâu dài, đáp ứng nhu cầu khai thác tăng lên trong tương lai.

Nhà ga T2 Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đẩy nhanh tốc độ thi công.

Bổ sung nhiều hạng mục phục vụ APEC 2027, tăng khả năng kết nối giữa hai nhà ga

Đáng chú ý, trong nhóm hạng mục phục vụ APEC 2027, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng một số đoạn tuyến đường công vụ trong khu bay. Đồng thời, bổ sung đoạn tuyến đường công vụ để có thể triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Hệ thống cấp điện, chiếu sáng cũng được điều chỉnh cục bộ tại một số vị trí trạm biến áp để triển khai đầu tư xây dựng ngay, đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027 và phù hợp với quy hoạch bổ sung theo nhu cầu. Đối với hệ thống cấp nước, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị điều chỉnh cục bộ vị trí trạm cấp nước cạnh Nhà ga hành khách T2 để có thể triển khai đầu tư ngay phục vụ APEC 2027.

Cùng với đó, quy hoạch bổ sung hồ điều hòa phía Bắc của cảng; điều chỉnh vị trí hồ điều hòa phía Tây và hồ điều hòa khu hàng không dân dụng phía Nam. Hệ thống mương, cống thoát nước cũng được rà soát, điều chỉnh đồng bộ.

Các nội dung này nhằm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đáp ứng yêu cầu khai thác trước mắt, đồng thời có khả năng mở rộng, hoàn thiện trong các giai đoạn tiếp theo. Về hệ thống giao thông nội cảng, quy hoạch được đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng đoạn tuyến đường kết nối từ đường trục chính vào Nhà ga hành khách T2.

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung hành lang kết nối trên cao giữa Nhà ga hành khách T1 và T2, tạo kết nối trực tiếp giữa hai nhà ga. Theo đề xuất, hành lang này sẽ hỗ trợ luồng hành khách chuyển tiếp giữa hai nhà ga, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tổng thể của cảng.

Hệ thống dây chuyền hành lý 5 tầng hiện đại tại CHK Phú Quốc đang được lắp đặt.

Bên cạnh đó, khu vực phía Tây sân đỗ Nhà khách VIP/hàng không chung được tính toán dự trữ đất để xây dựng nhà ga hàng hóa khi có nhu cầu, bảo đảm dư địa phát triển dài hạn của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đối với các công trình dịch vụ hàng không, cơ sở cung cấp suất ăn hàng không được giữ nguyên quy mô và phân kỳ đầu tư xây dựng trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, vị trí quy hoạch công trình được điều chỉnh về khu vực phía Đông Nhà ga hành khách T2, với diện tích khoảng 3ha.

Cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không cũng được giữ nguyên quy mô và phân kỳ đầu tư xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vị trí quy hoạch công trình được điều chỉnh về khu vực phía Bắc của cảng, với diện tích hơn 7ha.

Đối với các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không, quy hoạch giữ nguyên quy mô và phân kỳ đầu tư xây dựng. Vị trí được điều chỉnh cục bộ về phía Tây Nhà ga hành khách T1, tạo thuận lợi cho công tác khai thác, đồng thời dự trữ quỹ đất để mở rộng sân đỗ tàu bay khi có nhu cầu trong tương lai.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ quan này đồng thời đề nghị tỉnh An Giang tổ chức cập nhật phương án quy hoạch cảng vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; đồng thời cập nhật phương án kết nối giao thông công cộng của tỉnh đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Việc điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng của cảng, vừa đáp ứng yêu cầu khai thác trong giai đoạn trước mắt, đặc biệt là phục vụ APEC 2027, vừa bảo đảm không gian phát triển và mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc trong dài hạn.

Sun Phuquoc Airways đón tàu bay thân rộng A330 đầu tiên về Phú Quốc Chiều 22/9, tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang), Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên trong tổng số 8 tàu do hãng sở hữu từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027. Với việc bổ sung dòng tàu thân rộng, quy mô đội bay của Hãng dự kiến đạt 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 tàu vào cuối năm 2027, 100 tàu vào cuối năm 2030 và 200 tàu vào cuối năm 2035. Với tầm bay lên tới 13.450km, A330 bổ sung năng lực khai thác các đường bay quốc tế dài hơn, mở thêm dư địa để Sun PhuQuoc Airways từng bước kết nối Phú Quốc với các thị trường lớn và giàu tiềm năng du lịch như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu. Về dài hạn, dòng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner sẽ mở ra giai đoạn tiếp theo hướng tới năng lực khai thác liên lục địa. Trong tổng thể chương trình chuẩn bị cho APEC 2027, hạ tầng hàng không tại Phú Quốc đang được đầu tư, nâng cấp đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hiện tại và phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo của đảo Ngọc. Trọng tâm dài hạn là Nhà ga T2 và các công trình phụ trợ phục vụ hàng không với tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng, hiện đang được triển khai và dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4/2027, hướng tới phục vụ APEC 2027, đồng thời tăng năng lực đón và phục vụ khách quốc tế của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Diện tích sàn Nhà ga T1 được mở rộng từ 39.270m² lên 49.726m², tăng hơn 26%. Năng lực phục vụ mặt đất cũng được tăng cường với hệ thống quầy check-in, khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý được mở rộng, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong các giai đoạn cao điểm.