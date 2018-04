Điều chuyển công tác Trung tá CSGT rọi đèn pin người quay phim

Chiều 16/4, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến clip quay cảnh cán bộ CSGT rọi đèn pin, “vung tay” về phía người quay phim được đăng tải lên facebook ngày 27/2, sau khi xác minh, xem xét toàn diện nội dung sự việc, Công an tỉnh đã kiểm điểm sâu sắc đối với nhân vật trong clip là Trung tá Bùi Minh Hưng - nguyên Phó đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam).

Thượng tá Lê Đình Xê - Phó trưởng phòng CSGT cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị này đã nhận quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc điều chuyển Trung tá Hưng từ đội CSGT số 1 về làm Phó đội trưởng đội tham mưu của phòng, bắt đầu từ ngày 17/4.

Cán bộ CSGT Quảng Nam rọi đèn pin thẳng vào mặt người quay clip.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với ông Hưng.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 20h ngày 27/2, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa tài xế với CSGT Quảng Nam.

Theo như chủ tài khoản facebook này, tài xế chạy xe từ khu vực sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về TP Tam Kỳ (Quảng Nam), khi vừa ra khỏi khu vực sân bay được khoảng 1 km thì bị tổ tuần tra CSGT chặn lại.

Lúc đầu, CSGT bắt lỗi giấy tờ nhưng sau đó lại báo lỗi tốc độ trong khi xe lưu thông chỉ có 42km/h. Không đồng ý với quyết định xử phạt của lực lượng CSGT, giữa tài xế và một cán bộ CSGT đã có tranh cãi qua lại. Trong lúc tranh cãi, một cán bộ CSGT đã vung tay chỉ vào mặt tài xế.

Một người có mặt trên xe đã đứng bên cạnh dùng điện thoại quay lại thì vị CSGT nói trên tiến đến và dùng đèn pin rọi thẳng vào mặt người này và nói “quay cái gì”.

Người này đáp lại, CSGT đang thực thi pháp luật, người dân có quyền quay lại để giám sát việc thực thi pháp luật. Khi tài xế phản ứng, yêu cầu cán bộ có hành vi ứng xử đúng mực hơn thì một CSGT chỉ tay vào mặt, sấn tới như đe dọa người quay clip./.

