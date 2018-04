Đình chỉ công tác trưởng Công an xã liên quan vụ hành hung phóng viên

Ngày 12/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng Công an xã Khánh Thành để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc 2 phóng viên Báo Khánh Hòa bị hành hung khi đi tác nghiệp.

Trước đó, như VOV thông tin, ngày 11/3, khi 2 phóng viên của Báo Khánh Hòa đang tác nghiệp ở vùng khai thác quặng trái phép tại khu vực rừng phòng hộ xã Khánh Thành đã bị công an xã và một số đối tượng chặn đường hành hung.

Hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Khánh Vĩnh.

Hiện, vụ việc được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy Khánh Vĩnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác quặng trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh; đồng thời khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp của ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Khánh Thành và những người có liên quan.

Mới đây, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Khánh Thành để làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thành tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ tự quản và Công an xã, chốt chặn, duy trì 24/24h, tránh trường hợp có hiện tượng 'khoáng tặc' hoạt động. Hiện nay, chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng Công an xã, đang chờ kết luận chính thức của Công an tỉnh, liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào thì Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xử lý nghiêm túc"./.

