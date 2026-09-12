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Đoàn đại biểu quốc tế FD 2026 thăm Tân Cảng Sài Gòn

Thứ Bảy, 23:42, 12/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), ngày 12/9, đoàn đại biểu quốc tế đến từ nhiều quốc gia đã có chuyến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) - doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ logistics.

Tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, hoạt động của doanh nghiệp cũng như tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, logistics và các ngành kinh tế liên quan.

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Đoàn đại biểu quốc tế FD 2026 làm việc tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày 12/9

Ông Trương Tấn Lộc cho biết, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn được thành lập từ năm 1989, hiện là nhà khai thác cảng và cung cấp dịch vụ logistics số 1 tại Việt Nam, nằm trong top 17 thế giới. SNP đang vận hành hệ thống 15 cảng/terminal trên cả nước, chiếm khoảng 50% thị phần container xuất nhập khẩu của Việt Nam. Riêng tại TP.HCM, thị phần đạt khoảng 85%, còn tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đạt gần 45%.

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Ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing SNP, giới thiệu tổng quan hoạt động doanh nghiệp với các đại biểu quốc tế

Năm 2025, sản lượng thông qua hệ thống cảng của SNP đạt khoảng 11 triệu TEUs và dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Đáng chú ý, khu vực cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải có khả năng tiếp nhận các tàu container lớn hàng đầu thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Không chỉ tập trung vào khai thác cảng, SNP đã phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với 5 trụ cột chính, gồm: khai thác cảng; dịch vụ logistics; vận tải và dịch vụ hàng hải; đầu tư khu công nghiệp, khu thương mại tự do; phát triển du lịch biển, năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp hiện có hơn 17.000 lao động, cùng hệ thống kho bãi lên tới 1 triệu m² và mạng lưới vận tải đa dạng.

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Hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn hàng đầu thế giới

Trong xu thế chuyển đổi số, SNP cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành, với các hệ thống phần mềm điều hành cảng, quản lý vận tải, phân tích dữ liệu và văn phòng điện tử. Doanh nghiệp đang triển khai chiến lược chuyển đổi số trong 5 năm tới, hướng tới xây dựng nền tảng số tích hợp toàn bộ dịch vụ, đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động khai thác và logistics.

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Đại biểu quốc tế trao đổi, đặt câu hỏi về định hướng phát triển và chuyển đổi số của SNP

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, SNP còn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, tiêu biểu là chương trình chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ tại nhiều địa phương, với kinh phí hỗ trợ hàng năm lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu quốc tế đánh giá cao quy mô, năng lực và định hướng phát triển của SNP, đồng thời bày tỏ quan tâm đến các cơ hội hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, logistics thông minh và đầu tư hạ tầng.

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Các ý kiến trao đổi về tiềm năng hợp tác đầu tư và phát triển logistics tại Việt Nam

Ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing SNP kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép cho biết, doanh nghiệp luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế dưới nhiều hình thức linh hoạt như liên doanh, liên kết, đầu tư trực tiếp, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường Việt Nam.

"Tân Cảng nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung về hình thức sở hữu các công ty rất đa dạng, từ công ty liên doanh liên kết, rồi công ty cổ phần, công ty 100% vốn nhà nước, Tân Cảng đều có. Cho nên về cơ bản là cánh cửa hợp tác đầu tư mở rộng cho tất cả các đối tác trên toàn cầu. TP.HCM cũng như vậy, chắc chắn là mở rộng cho tất cả đối tác trên toàn cầu đến tìm hiểu và hợp tác với các doanh nghiệp của TP.HCM, trong đó có Tân Cảng Sài Gòn" - ông Lộc nói.

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Đoàn đại biểu tham quan khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải
Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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