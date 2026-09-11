Đối thoại Hữu nghị TP.HCM 2026: Biến cam kết thành hành động

Trưa 11/9, Tuyên bố Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ ba năm 2026 được thông qua, xác lập các định hướng hợp tác về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, cảng biển và kinh tế biển, đồng thời hướng tới cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các địa phương.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đã công bố Tuyên bố Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ ba năm 2026. Với sự đồng thuận cao của toàn thể đại biểu, văn kiện ghi nhận những nhận thức chung được chia sẻ tại hội nghị, đồng thời phác thảo định hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo nhằm chuyển hóa các cam kết thành chương trình, dự án cụ thể.

Đối thoại Hữu nghị TP.HCM 2026 là dịp để lãnh đạo các địa phương và đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi và thúc đẩy những chương trình hợp tác thiết thực

Theo tuyên bố, Đối thoại Hữu nghị được định hướng phát triển từ một diễn đàn gặp gỡ, trao đổi thành cơ chế hợp tác ngày càng thường xuyên, thực chất. Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các địa phương kết nghĩa, đối tác và tổ chức quốc tế cho rằng, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đô thị và địa phương không chỉ tham gia thực thi chính sách đối ngoại quốc gia mà còn chủ động định hình hợp tác quốc tế thông qua các mạng lưới đa phương cấp địa phương.

Các bên tái khẳng định vai trò tiên phong của chính quyền địa phương, xem đối ngoại địa phương là đòn bẩy phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm phong phú quan hệ hợp tác quốc tế của mỗi quốc gia. Tuyên bố cũng đề nghị tăng cường sự tham gia của các địa phương vào các mạng lưới đa phương, trong đó có Đối thoại Hữu nghị, để chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực và cùng tìm giải pháp cho những thách thức phát triển chung.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đã công bố Tuyên bố Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ ba năm 2026

Một nội dung quan trọng khác là yêu cầu chuyển các mối quan hệ hữu nghị và thỏa thuận hợp tác thành hoạt động cụ thể, có cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả rõ ràng. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra kết quả có thể đo lường, thay vì dừng lại ở trao đổi thiện chí hoặc ký kết khuôn khổ hợp tác.

Tuyên bố đánh giá cao các cuộc trao đổi tại Hội nghị Thị trưởng và hai phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào vai trò của thể chế địa phương trong khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa kết quả đổi mới sáng tạo; cũng như vai trò của chính quyền địa phương trong tăng cường hợp tác, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới.

Các đại biểu ghi nhận nhiều kinh nghiệm, chính sách và mô hình về nghiên cứu - phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; quản lý, khai thác cảng biển; phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Trên cơ sở đó, ủng hộ việc nghiên cứu, xúc tiến thành lập một cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố về cảng biển và kinh tế biển.

Cơ chế này được kỳ vọng tạo diễn đàn thường xuyên để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, mở rộng liên kết giữa các cảng, phối hợp phát triển thị trường và kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là hướng hợp tác thiết thực để các đô thị cùng thích ứng với những tiêu chuẩn bền vững ngày càng cao và nâng sức cạnh tranh trong mạng lưới thương mại toàn cầu.

Khoảnh khắc thưởng trà mang đến cho các đại biểu một trải nghiệm gần gũi về văn hóa, sự tinh tế và lòng hiếu khách của người Việt

"TP.HCM hoan nghênh các đề xuất làm sâu sắc quan hệ song phương trong những lĩnh vực được nêu tại hội nghị, đồng thời kêu gọi các địa phương sớm xác lập đầu mối thường trực và kế hoạch triển khai cụ thể. Các cơ quan đầu mối của TP.HCM và đối tác sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch hành động, tạo nền tảng cho Đối thoại Hữu nghị lần thứ tư dự kiến diễn ra vào năm 2028", Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nói.

Trước đó, trình bày tham luận tại hội nghị, ông Grant Smith - Thị trưởng Palmerston North, New Zealand, Chủ tịch Quốc gia của Global Cities New Zealand cho biết Palmerston North mong muốn tăng cường hợp tác với TP.HCM trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh, tăng trưởng đô thị bền vững, giáo dục, nông nghiệp - thực phẩm và giao lưu nhân dân. Theo ông, thế mạnh nổi bật của Palmerston North là hệ sinh thái khoa học thực phẩm, nghiên cứu ứng dụng và cộng đồng quốc tế đa dạng, tạo điều kiện cho trao đổi tri thức, đào tạo và hợp tác kinh tế.

Thị trưởng Palmerston North đặc biệt đề cập tiềm năng logistics và chuỗi cung ứng. Thành phố nằm ở trung tâm New Zealand, phục vụ khu vực khoảng 1,1 triệu dân và đang thu hút hơn 10 tỷ đô la New Zealand đầu tư vào hạ tầng.

Ông Grant Smith - Thị trưởng Thành phố Palmerston North, New Zealand

Theo ông Grant Smith, Thành phố Palmerston North mong muốn trao đổi sâu hơn với các đối tác TP.HCM về vận tải hàng hóa, kết nối cảng biển và chuỗi cung ứng, qua đó biến đối thoại thành cơ hội hợp tác kinh tế cụ thể.

"Chúng tôi mong muốn được trao đổi nhiều hơn với các đối tác về cơ hội logistics tại đây, biến đối thoại thành hành động và nhấn mạnh cam kết của Palmerston North trong việc tạo ra cơ hội chung cho tất cả. Quan điểm các thành phố chính là động lực của tăng trưởng kinh tế hoàn toàn đúng. Với nền tảng là tình hữu nghị, chúng ta có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế chung, tạo ra thịnh vượng cho tất cả các thành phố - cả TP.HCM và Palmerston North, New Zealand", Thị trưởng Grant Smith đề xuất.