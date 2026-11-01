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Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2026

Chủ Nhật, 11:25, 01/11/2026
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VOV.VN - Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Sáng 1/11, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội, giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, giành giải nhì với 180 điểm. Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, đạt 165 điểm và Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, đạt 105 điểm, cùng giành giải ba.

Chương trình được kết nối từ trường quay Đài Truyền hình Việt Nam tới bốn điểm cầu tại các địa phương có thí sinh dự thi.

Doan le anh Duc gianh vong nguyet que Duong len dinh olympia nam 2026 hinh anh 1
Các thí sinh lên bục nhận giải thưởng

Bứt phá ở phần thi Tăng tốc

Ở lượt thi Khởi động cá nhân, Anh Đức trả lời nhanh, dõng dạc và giành 30 điểm, bằng điểm Gia Bảo. Thái Dương có khởi đầu tốt nhất với 50 điểm, còn Quang Minh giành 10 điểm.

Bước vào lượt thi chung, bốn thí sinh liên tục bấm chuông cạnh tranh quyền trả lời. Anh Đức nâng tổng điểm lên 80, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo giành quyền trả lời từ khóa “Tự học” sau câu hỏi thứ hai và đưa ra đáp án chính xác. Cuộc đua tiếp tục diễn ra sát sao trước khi các thí sinh bước vào phần thi Tăng tốc.

Đây là phần thi giúp Anh Đức vươn lên. Nam sinh giành 30 điểm ở câu hỏi đầu tiên, sau đó trả lời đúng và nhanh nhất ở câu hỏi thứ ba, ghi thêm 40 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng, cả bốn thí sinh đều trả lời chính xác, Anh Đức giành thêm 30 điểm.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Anh Đức dẫn đầu với 190 điểm. Gia Bảo đứng thứ hai với 155 điểm, tiếp đến là Thái Dương với 145 điểm và Quang Minh với 130 điểm.

Doan le anh Duc gianh vong nguyet que Duong len dinh olympia nam 2026 hinh anh 2
Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026

Giành điểm từ câu hỏi Ngôi sao hy vọng

Là người bước vào phần thi Về đích đầu tiên, Anh Đức chia sẻ về hành trình sáu năm theo đuổi Đường lên đỉnh Olympia. Nam sinh gửi lời cảm ơn tới ông bà, bố mẹ, người thân, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, các bạn lớp 12 Sử 1 và cô giáo chủ nhiệm.

Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh trả lời sai, Thái Dương giành quyền trả lời và ghi được 20 điểm. Câu hỏi thứ hai thuộc lĩnh vực Hóa học cũng chưa mang lại điểm số cho Anh Đức.

Đến câu hỏi cuối cùng về những trăn trở của một nhà văn đối với tiếng Việt, Anh Đức quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng. Với đáp án “Nguyễn Tuân”, nam sinh giành 40 điểm, nâng tổng điểm lên 210.

Trong lượt thi của Thái Dương, Anh Đức tiếp tục giành quyền trả lời ở câu hỏi Sinh học, nâng điểm số lên 230.

Ở lượt thi của Gia Bảo, Anh Đức trả lời chính xác câu hỏi về Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đáp án “Nguyễn Văn Tố”, nâng tổng điểm lên 250. Tuy nhiên, sau một lần giành quyền trả lời không chính xác ở câu hỏi tiếp theo, nam sinh bị trừ 10 điểm, còn 240 điểm.

Khép lại trận chung kết, Anh Đức giữ vị trí dẫn đầu, giành vòng nguyệt quế cùng giải thưởng trị giá 50.000 USD. Á quân Quang Minh nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Gia Bảo và Thái Dương mỗi thí sinh nhận 100 triệu đồng.

Nguyễn Hà - Thu Hằng/VOV.VN
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