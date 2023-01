Doanh nghiệp chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ Tết

Bà Phan Bảo Lộc, phụ trách nhân sự, hành chính Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm SAIGON Co.OP cho biết, đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng 70 nhân sự thời vụ và toàn thời gian để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng dịp Tết.

Vị trí tuyển dụng lao động thời vụ là bán hàng thực phẩm tươi sống với mức lương khoảng 30.000 đồng/giờ.

“Với lao động thời vụ, chúng tôi chỉ yêu cầu tốt nghiệp từ THCS trở lên, hoặc có tay nghề liên quan, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình, ưu tiên người có kinh nghiệm…”, bà Lộc cho biết.

Cuối năm, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao, nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như bán lẻ, vận tải, dịch vụ có nhu cầu tuyển một lượng lớn lao động thời vụ. (Ảnh minh họa).

Cũng theo bà Phan Bảo Lộc, so với năm trước, năm nay, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao hơn do tình hình dịch bệnh đã ổn định, người tiêu dùng có xu hướng quay về mua sắm trực tiếp tại cửa hàng thay vì mua online như thời gian dịch bệnh. Tăng nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ dịp Tết là xu hướng chung của các doanh nghiệp, do đó, việc tuyển dụng đủ lao động đáp ứng nhu cầu dịp Tết cũng rất cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các vị trí lao động thời vụ thường phải làm đến 29, 30 Tết, trong khi, nhóm lao động này chủ yếu là học sinh, sinh viên xa quê, mong muốn được về nghỉ Tết sớm. Đặc biệt vẫn có trường hợp lao động nhận lương sớm và bỏ ngang những ngày sát Tết.

Hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, bà Hoàng Thị Hiền, phụ trách nhân sự công ty Nissing Logistic cũng cho biết, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển khoảng 100 lao động thời vụ cho dịp sát Tết và sau Tết.

“So với những năm trước, năm nay nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao hơn rất nhiều. Cận Tết nhiều lao động cũng có nhu cầu tìm việc làm thêm, và nhận lương trước Tết, nên công ty áp dụng trả lương trước Tết vào mùng 10 và 20 hàng tháng.

Lao động thời vụ tính lương theo đơn, mỗi đơn giao thành công người lao động sẽ được nhận từ 8.000-11.000 đồng, những ngày lễ, sự kiện mức thù lao sẽ tăng từ 11.000-15.000/đơn hàng. Mức phí này tùy thuộc vào tuyến đường và loại đơn hàng mà họ nhận. Với những người mới làm, mỗi ngày có thể hoàn thành từ 30-50 đơn. Với những nhân viên đã có kinh nghiệm mỗi ngày có thể giao từ 90-100 đơn hàng. Để đảm bảo quyền lợi cho người giao hàng, công ty đã làm việc với đối tác các bên để họ không phải ứng tiền và được trả lại hàng nếu khách không nhận hàng”, bà Hiền cho biết.

Cũng theo bà Hiền, cuối năm nhu cầu vận chuyển của người dân tăng cao, do đó doanh nghiệp cũng phải cạnh tranh để tuyển được lao động thời vụ. Ngoài ra, do đặc thù công việc yêu cầu khá ngặt nghèo về tính xác thực của hồ sơ xin việc, nên cuối năm, các ứng viên cũng mất thời gian, thậm chí về quê để xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về số chứng minh thư, sổ hộ khẩu...

Ông Nguyễn Từ Hải, Trưởng bộ phận tuyển dụng BRG Retail cũng cho biết, cận Tết, doanh nghiệp đang có nhu cần tuyển gần 300 nhân sự cho hệ thống bán lẻ, trong đó có nhiều vị trí làm việc bán thời gian như thu ngân, bán hàng, chế biến thực phẩm.... Các vị trí làm bán thời gian thu nhập 25.000 đồng/giờ và tham gia các khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, như thông lệ, cuối năm nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ đều tăng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, bán hàng, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu so sánh với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh, thì nhiều lĩnh vực cũng chưa thực sự sôi nổi.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội.

Một số lĩnh vực tuyển dụng lao động thời vụ nhiều nhất là thương mại dịch vụ, xây dựng, lao động phục vụ, vận chuyển… Xét về tính chất, hầu hết các công việc này không yêu cầu trình độ cao, chủ yếu tập trung vào sự cần cù và trách nhiệm trong công việc của người lao động.

Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, hiện nay đã có những quy định về mức lương theo giờ, do đó khi đàm phán với các doanh nghiệp, người lao động cần tìm hiểu kỹ tính chất việc làm, lĩnh vực hoạt động trước khi nhận việc.

Ông Thành cũng đặc biệt lưu ý, thời điểm cuối năm, người lao động cần tránh những “bẫy việc làm”, lừa đảo.

“Người lao động cần biết rằng sẽ không có chuyện việc nhẹ lương cao, tất cả các vị trí việc làm đều hết sức cụ thể. Các thông tin trên mạng về những công việc chỉ cần ngồi tại nhà vẫn có thể hưởng lương cao thực tế rất khó. Khi tìm kiếm việc làm, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin, cách thức ký hợp đồng, cách chi trả lương sao cho đảm bảo nhất.

Nếu chưa đủ tin tưởng, người lao động có thể đến các điểm sàn giao dịch tại các Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để kết nối với doanh nghiệp”, ông Thành lưu ý./.