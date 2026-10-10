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Doanh nghiệp được chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động

Thứ Bảy, 15:06, 10/10/2026
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VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 11483 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, công chức, viên chức, kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2 (tức 28 tháng Chạp, năm Bính Ngọ), đến hết thứ Tư, ngày 10/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). 

Kỳ nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết, bố trí 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, cùng 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết. Các cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng pháp luật.

Với lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ Tết căn cứ điều kiện thực tế.

doanh nghiep duoc chon 1 trong 3 phuong an nghi tet nguyen dan cho nguoi lao dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp có thể bố trí từ 1 đến 3 ngày nghỉ trước Tết.

Theo thông báo, doanh nghiệp được lựa chọn 1 trong 3 phương án cho người lao động nghỉ Tết:

Phương án 1: Nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày từ mùng 1.

Phương án 2: Nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày từ mùng 1.

Phương án 3: Nghỉ 3 ngày trước Tết và 2 ngày từ mùng 1.

Cả 3 phương án đều bố trí 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch, nhưng khác nhau về số ngày nghỉ trước và sau Tết. Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn phương án phù hợp.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

Ngoài 5 ngày nghỉ Tết, người lao động được nghỉ bù nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết. Ngày nghỉ bù được bố trí vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.

Tổng thời gian nghỉ liên tục của người lao động vì vậy phụ thuộc phương án doanh nghiệp lựa chọn, lịch nghỉ hằng tuần và số ngày nghỉ bù. Thông báo không ấn định chung kỳ nghỉ Tết 7 ngày cho tất cả lao động tại doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ như phương án đối với công chức, viên chức, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo pháp luật. Những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động cũng được khuyến khích.

Quốc khánh được chọn nghỉ ngày liền trước hoặc sau 2/9

Với dịp Quốc khánh 2027, công chức, viên chức được nghỉ Quốc khánh 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9, đến hết Chủ nhật, ngày 5/9, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan thực hiện lịch nghỉ bố trí bộ phận làm việc hợp lý, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, phục vụ tổ chức và người dân; cử người ứng trực xử lý công việc đột xuất.

Doanh nghiệp quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau, tức ngày 1/9 hoặc 3/9. Trường hợp trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù theo quy định.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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