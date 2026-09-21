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Đội bóng đá nữ Đak Đoa được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen

Thứ Hai, 18:44, 21/09/2026
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VOV.VN - Chiều 21/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đak Đoa cho CLB Hoàng Anh Gia Lai quản lý, đào tạo; đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất.

Với thành tích thi đấu ấn tượng tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất, năm 2026, đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã để lại dấu ấn tại giải đấu và góp phần lan tỏa phong trào bóng đá nữ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận tiềm năng này, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức tiếp nhận, quản lý và đảm nhận công tác đào tạo đội bóng. Sự chuyển giao được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng vận động viên theo hướng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Doi bong da nu Dak Doa duoc chu tich ubnd tinh gia lai tang bang khen hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho tập thể Đội bóng đá nữ Đak Đoa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đấu của các vận động viên; ghi nhận sự tận tâm, trách nhiệm của Ban huấn luyện; đề nghị đơn vị tiếp nhận xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, khoa học; nâng cao trình độ chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu cho các vận động viên.

Ông Phạm Anh Tuấn  cũng đề nghị đơn vị tiếp nhận bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, dinh dưỡng, y tế và hậu cần để các cầu thủ yên tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến; chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển bóng đá nữ, tạo nguồn vận động viên chất lượng cao cho thể thao Gia Lai: “Rất mong câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Ban huấn luyện và đặc biệt là các cầu thủ, với tinh thần thể thao, trách nhiệm với màu cờ sắc áo, với tinh thần của tuổi trẻ trong sáng hãy làm điều gì tốt nhất để góp phần sự phát triển chung và danh tiếng của thể thao Việt nam, đặc biệt là cống hiến cho đội bóng Hoàng Anh Gia Lai của tỉnh Gia Lai”.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen tập thể Đội bóng đá nữ Đak Đoa, đạt thành tích Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất, năm 2026. Cùng với đó, 10 thành viên của Đội bóng đá nữ Đak Đoa được trao Bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại giải đấu. Với bóng đá nam, thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Đinh Quang Kiệt cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích vô địch ASEAN Cup 2026.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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