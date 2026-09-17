Xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản bóng đá nữ ASIAD 2026 ở đâu?

Xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản ở đâu?

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nữ ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Nhật Bản so tài ở trận đấu diễn ra lúc 17h30 hôm nay 17/9. Màn so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Nhật Bản được trực tiếp trên VTV6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Việt Nam vs Nhật Bản so tài ở lượt trận 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Ở trận ra quân, Việt Nam để thua Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 1-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Bàn rút ngắn của Thanh Nhã ở cuối trận không đủ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tránh khỏi thất bại.

Sau trận đấu, các cầu thủ đã nhanh chóng xem lại băng hình để rút kinh nghiệm cho lượt trận tiếp theo. Tiền vệ Vạn Sự cho biết toàn đội đã phân tích kỹ những điểm chưa tốt nhằm cải thiện lối chơi.

Cầu thủ sinh năm 2001 cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tạo ra nhiều cơ hội cuối trận nhưng không tận dụng thành công. Theo cô, tinh thần thi đấu và nỗ lực của toàn đội là điểm tích cực cần được phát huy.

Vạn Sự nhấn mạnh sự gắn kết giữa các cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh đội hình có nhiều nhân tố trẻ. Những kinh nghiệm được chia sẻ giữa các thế hệ đang giúp đội tuyển duy trì sự ổn định và đoàn kết.

Bước vào trận đấu với Nhật Bản, Việt Nam đối diện thử thách rất lớn trước đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục. Dù vậy, toàn đội khẳng định đã chuẩn bị kỹ về tâm lý và chiến thuật để hướng tới màn trình diễn tốt hơn.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ban huấn luyện sẽ xây dựng lối chơi phù hợp nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Đội có thể lựa chọn cách tiếp cận phòng ngự chủ động và chờ cơ hội phản công nhanh.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự cổ vũ của người hâm mộ tiếp tục là nguồn động lực quan trọng. Các cầu thủ đặt quyết tâm thi đấu hết mình để đáp lại kỳ vọng và hướng tới kết quả tích cực.