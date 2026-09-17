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ĐT nữ Việt Nam quyết tâm thắng Thái Lan để vào tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Thứ Năm, 22:12, 17/09/2026
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VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT nữ Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 để vào vòng tứ kết.

Sau trận đấu với ĐT nữ Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng việc được đối đầu với một đội tuyển hàng đầu châu lục là trải nghiệm bổ ích, giúp các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ, có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy và từng bước trưởng thành.

Dt nu viet nam quyet tam thang thai lan de vao tu ket bong da nu asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

ĐT nữ Nhật Bản hiện là đương kim vô địch châu Á và sở hữu lực lượng đồng đều. Trước đối thủ có trình độ cao, ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng và triển khai tấn công. Tuy vậy, theo HLV Hoàng Văn Phúc, điều quan trọng sau trận đấu không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở những giá trị chuyên môn mà các cầu thủ có thể thu nhận từ một trận đấu như vậy.

“Bên cạnh tỷ số, điều chính tôi hướng đến là khi các cầu thủ gặp những đội tuyển mạnh ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay Triều Tiên, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ sẽ được cải thiện dần dần. Đây là trận đấu rất bổ ích để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Nhà cầm quân ĐT nữ Việt Nam cho biết ban huấn luyện cũng đã có những tính toán về lực lượng trước trận đấu với Nhật Bản, ưu tiên những cầu thủ có thể trạng tốt và khả năng phòng ngự phù hợp với yêu cầu của trận đấu.

Dt nu viet nam quyet tam thang thai lan de vao tu ket bong da nu asiad 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

“Sau trận đầu tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa với kết quả không tốt, chúng tôi tiếp tục bước vào trận đấu với Nhật Bản. Về sức mạnh thì chúng ta đã biết, Nhật Bản đang là đương kim vô địch châu Á và đội hình của họ rất đồng đều. Vì vậy, chúng tôi cũng tính toán để phân bổ lực lượng, lựa chọn những cầu thủ có sức khỏe tốt và khả năng phòng ngự tốt để thi đấu”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định trong phần lớn thời gian của hiệp 1, các cầu thủ đã đáp ứng tương đối tốt yêu cầu chiến thuật. Tuy nhiên, khả năng giữ bóng và tổ chức tấn công vẫn là điểm cần được cải thiện.

Dt nu viet nam quyet tam thang thai lan de vao tu ket bong da nu asiad 2026 hinh anh 3
Ảnh: VFF

“Trong hiệp 1, đa số các cầu thủ thi đấu tương đối đạt yêu cầu. Nhưng khi triển khai tấn công, chúng ta chưa chơi bóng và cầm bóng được 5-6 nhịp. Sang đầu hiệp 2 có những thời điểm đội khởi sắc hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc phân tích.

Bên cạnh đó, sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp cũng là vấn đề ban huấn luyện cần khắc phục. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ĐT nữ Việt Nam đã để đối phương ghi hai bàn trong những phút cuối hiệp 1 và tiếp tục nhận thêm bàn thua ở thời gian cuối trận.

“Cái chúng tôi cần phải khắc phục là sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Cụ thể, ở hiệp 1, trong 3 phút cuối chúng ta bị 2 bàn. Ở những phút cuối trận, chủ trương của chúng tôi là thay người để hạn chế bàn thua, nhưng các cầu thủ cũng mất tập trung và để thua thêm. Đây là điều đáng tiếc và cần được rút kinh nghiệm”, ông nói.

Dù kết quả chưa như mong đợi, việc được thi đấu với đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á cũng mang đến những trải nghiệm thực tế cho các cầu thủ trẻ. Đây là cơ hội để các gương mặt trẻ tiếp tục hoàn thiện khả năng chơi bóng, nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế và từng bước khẳng định bản thân, hướng tới việc kế cận các cầu thủ giàu kinh nghiệm của ĐT nữ Việt Nam. Sau trận đấu, ưu tiên trước mắt của đội tuyển là hồi phục thể lực để hướng tới trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp ĐT nữ Thái Lan vào ngày 21/9.

Dt nu viet nam quyet tam thang thai lan de vao tu ket bong da nu asiad 2026 hinh anh 4
Ảnh: VFF

“Các cầu thủ sau trận đấu cũng buồn, nhưng chúng tôi chỉ nhắc các cầu thủ phải hồi phục thật tốt. Phía trước là đối thủ Thái Lan. Nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ giành vé vào vòng tứ kết”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Về kế hoạch chuẩn bị, toàn đội sẽ di chuyển tới Osaka trong ngày mai. Buổi chiều, các cầu thủ thi đấu trên 60 phút sẽ tập hồi phục, trong khi những cầu thủ thi đấu ít phút hoặc không thi đấu sẽ tập thêm. Ban huấn luyện kỳ vọng toàn đội có thể trạng tốt nhất trước trận đấu quyết định với ĐT nữ Thái Lan.

“Đối với trận đấu với Nhật Bản, các cầu thủ phải thi đấu với hơn 100% sức lực. Bây giờ vấn đề là phải hồi phục thật tốt. Các cầu thủ đang ngâm đá, sau đó cần ăn uống và bổ sung dinh dưỡng, calo đầy đủ để hồi phục. Hy vọng trong những ngày tới, các cầu thủ sẽ hồi phục tốt và có thể trạng tốt để bước vào trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

PV/VOV.VN
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