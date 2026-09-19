English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội K72 quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Thứ Bảy, 17:24, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ sau nửa tháng làm nhiệm vụ tại Campuchia, các chiến sĩ Đội K72 đã tìm kiếm và cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) cho biết, trong ngày 19/9, tại Campuchia, đơn vị đã mở rộng phạm vi tìm kiếm Campuchia và phát hiện, quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ.

Doi k72 quy tap 17 hai cot liet si tai campuchia hinh anh 1
Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ 

Như vậy, tính từ ngày xuất quân (4/9) đến ngày 19/9, Đội K72 đã tìm kiếm và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 15 bộ hài cốt được phát hiện tại tỉnh Kratie và 2 bộ hài cốt tại tỉnh Kampong Thom.

Hiện toàn bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy đang được lưu giữ trang trọng tại nhà quàn, chờ kết thúc đợt tìm kiếm để đưa về Việt Nam, thực hiện nghi thức truy điệu và an táng cấp Nhà nước.

Doi k72 quy tap 17 hai cot liet si tai campuchia hinh anh 2
Đội K72 đã quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ 

Để công tác tìm kiếm, xác minh và xác định tên cho liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất, Đội K72 mong cơ quan, tổ chức, cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, công tác tại địa bàn hai tỉnh Kampong Thom và Kratie (Campuchia), cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ, cung cấp thông tin về sơ đồ mộ chí, kỷ vật hoặc thông tin liên quan đến các trận đánh, vị trí hy sinh của liệt sĩ (nếu có).

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội K72 quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Đội K72 quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) đã tìm thấy và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Đơn vị đang kêu gọi các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin để sớm đưa các anh trở về với quê hương.

Đội K72 quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K72 quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) đã tìm thấy và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Đơn vị đang kêu gọi các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin để sớm đưa các anh trở về với quê hương.

Đội K72 tìm thấy 54 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, chuẩn bị đưa về nước an táng
Đội K72 tìm thấy 54 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, chuẩn bị đưa về nước an táng

VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, đã tìm kiếm và cất bốc được 54 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.

Đội K72 tìm thấy 54 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, chuẩn bị đưa về nước an táng

Đội K72 tìm thấy 54 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, chuẩn bị đưa về nước an táng

VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, đã tìm kiếm và cất bốc được 54 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục