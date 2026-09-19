Đội K72 quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) cho biết, trong ngày 19/9, tại Campuchia, đơn vị đã mở rộng phạm vi tìm kiếm Campuchia và phát hiện, quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ

Như vậy, tính từ ngày xuất quân (4/9) đến ngày 19/9, Đội K72 đã tìm kiếm và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 15 bộ hài cốt được phát hiện tại tỉnh Kratie và 2 bộ hài cốt tại tỉnh Kampong Thom.

Hiện toàn bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy đang được lưu giữ trang trọng tại nhà quàn, chờ kết thúc đợt tìm kiếm để đưa về Việt Nam, thực hiện nghi thức truy điệu và an táng cấp Nhà nước.

Đội K72 đã quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ

Để công tác tìm kiếm, xác minh và xác định tên cho liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất, Đội K72 mong cơ quan, tổ chức, cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, công tác tại địa bàn hai tỉnh Kampong Thom và Kratie (Campuchia), cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ, cung cấp thông tin về sơ đồ mộ chí, kỷ vật hoặc thông tin liên quan đến các trận đánh, vị trí hy sinh của liệt sĩ (nếu có).