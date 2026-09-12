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Đội K72 quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Thứ Bảy, 16:53, 12/09/2026
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VOV.VN - Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) đã tìm thấy và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Đơn vị đang kêu gọi các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin để sớm đưa các anh trở về với quê hương.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP. Đồng Nai về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ, Đội K72 đã ra quân thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027.

Doi k72 quy tap duoc 4 hai cot liet si tai campuchia hinh anh 1
Khảo sát thực địa để xác định vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Nhờ thông tin từ nhân chứng địa phương, trong những ngày đầu ra quân, tại khu vực Miên Chay (xã Serecha, huyện Snuol, tỉnh Kratie), Đội K72 đã phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ.

Doi k72 quy tap duoc 4 hai cot liet si tai campuchia hinh anh 2
Khu vực đào tìm nằm trong rừng.

Tiếp đó, ngày 11/9, đơn vị mở rộng phạm vi khảo sát tại khu vực Miên Chay và thu thập thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt quy tập được tại vị trí này lên 4. Tất cả các phần mộ tìm thấy đều được bao bọc cẩn thận trong tăng, võng.

Doi k72 quy tap duoc 4 hai cot liet si tai campuchia hinh anh 3
Hài cốt liệt sĩ được bao bọc cẩn thận trong tăng, võng.

Song song với công tác cất bốc, Đội K72 đã chủ động phối hợp, tuyên truyền đến người dân bản địa quanh khu vực để thu thập thêm thông tin mở rộng tìm kiếm.

Doi k72 quy tap duoc 4 hai cot liet si tai campuchia hinh anh 4
Lực lượng Đội K72 tỉ mỉ, cẩn trọng cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Để có cơ sở xác định danh tính và phiên hiệu đơn vị chiến đấu của các liệt sĩ, Đội K72 rất mong nhận được sự đồng hành từ các cựu chiến binh, những người từng tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu tại địa bàn huyện Snuol, tỉnh Kratie.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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