Đội K72 tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ dưới gốc bồ đề cổ thụ tại Campuchia

Cụ thể, vị trí cất bốc hài cốt liệt sĩ nằm tại Phum Trapeang, xã Chraneang, huyện Taing Kouk, tỉnh Kampong Thom (Campuchia). Hài cốt được chôn ở độ sâu khoảng 40cm, nằm theo hướng Đông – Tây.

Đội K72 khoanh vùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Sơ đồ chỉ dẫn vị trí phát hiện, từ cầu Kampong Thomo đi theo Quốc lộ 6 về hướng tỉnh Kampong Thom, rẽ phải đi vào cổng chùa Xara Lviacanda khoảng 1km, rẽ trái theo hướng Bắc khoảng 200m. Vị trí mộ nằm về phía Đông cây bồ đề cổ thụ, cách gốc cây khoảng 7m. Bên cạnh hài cốt liệt sĩ có 2 cúc áo.

Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Đội K72 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại địa bàn tỉnh Kampong Thom cùng thân nhân các liệt sĩ nếu có thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ và cung cấp cho Đội K72 để làm cơ sở phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính cho liệt sĩ.

Như vậy, tính từ thời điểm ra quân từ ngày 4/9 đến nay, Đội K72 đã quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom (Campuchia).

Quy tập hài cốt liệt sĩ