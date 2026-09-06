Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ

Ngày 6/9, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại lô cao su thuộc khu vực sân bay Lộc Ninh cũ.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt tại vị trí này, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được ở khu vực sân bay lên 6 bộ. Bên cạnh hài cốt liệt sĩ còn có vài chiếc nút áo, dép cao su.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K76 quy tập hài cốt liệt sĩ

Sân bay Lộc Ninh từng là căn cứ quân sự chiến lược do Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng từ năm 1965. Trong những trận đánh ác liệt giai đoạn từ năm 1967, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 đã hy sinh tại đây.

Bên cạnh đó, từ thông tin do cựu chiến binh và nhân dân cung cấp, Đội K76 cũng đã cất bốc được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà dân ở ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai (gần Bệnh viện Lộc Ninh cũ) - trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Lưu mẫu ADN

Hiện Đội K76 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Mọi thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và bà con nhân dân xin gửi về Đội K76 hoặc cơ quan quân sự nơi gần nhất để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.