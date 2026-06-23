English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồi thông gần Chùa Tiên ở Ninh Bình bốc cháy dữ dội

Thứ Ba, 22:57, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lửa bùng phát tại khu đồi Ngang gần Chùa Tiên, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình (trước đây thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) từ chiều 23/6. Đến tối, đám cháy vẫn chưa được khống chế do địa hình đồi thông nguy hiểm.

Thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khoảng 15-16h chiều ngày 23/6. Lửa cháy trên lớp thực bì và nhanh chóng lan thành nhiều vệt trong khu vực rừng thông.

Lãnh đạo xã Tân Thanh cho biết, khu vực xảy ra cháy là đồi Ngang hông, địa hình hiểm trở nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. "Đây là rừng thông, nguy hiểm lắm. Bây giờ trời tối rồi nên không dám đưa lực lượng chức năng lên đồi nữa".

Doi thong gan chua tien o ninh binh boc chay du doi hinh anh 1
Đám cháy lan rộng. Ảnh: KT

Đám cháy xảy ra gần khu dân cư nhưng đến thời điểm hiện tại chưa phải sơ tán người dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng phát dọn thực bì phần chân đồi, tạo đường băng cản lửa quanh khu vực giáp dân cư nhằm ngăn đám cháy lan rộng, ảnh hưởng đến người dân.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến đám cháy và triển khai các biện pháp ngăn cháy lan.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An
Gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An

VOV.VN - Hơn hai ngày đêm giữa khói lửa và nắng nóng khắc nghiệt, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã băng rừng, vượt dốc, quyết giữ màu xanh cho núi rừng ở Nghệ An.

Gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An

Gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An

VOV.VN - Hơn hai ngày đêm giữa khói lửa và nắng nóng khắc nghiệt, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã băng rừng, vượt dốc, quyết giữ màu xanh cho núi rừng ở Nghệ An.

Gần 1.000 người xuyên ngày đêm, căng mình khống chế cháy rừng ở Nghệ An
Gần 1.000 người xuyên ngày đêm, căng mình khống chế cháy rừng ở Nghệ An

VOV.VN - Vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Đến sáng 22/6, gần 1.000 người thuộc nhiều lực lượng đã được huy động tham gia chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ đám cháy tiếp tục lan rộng.

Gần 1.000 người xuyên ngày đêm, căng mình khống chế cháy rừng ở Nghệ An

Gần 1.000 người xuyên ngày đêm, căng mình khống chế cháy rừng ở Nghệ An

VOV.VN - Vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Đến sáng 22/6, gần 1.000 người thuộc nhiều lực lượng đã được huy động tham gia chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ đám cháy tiếp tục lan rộng.

Nắng nóng gay gắt, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng ở Quảng Trị
Nắng nóng gay gắt, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng ở Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 21/6, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) và xã Đông Trạch, (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy.

Nắng nóng gay gắt, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng ở Quảng Trị

Nắng nóng gay gắt, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng ở Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 21/6, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) và xã Đông Trạch, (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy.

Hai vợ chồng tử vong tại khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh
Hai vợ chồng tử vong tại khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Chiều 20/6, trong quá trình tham gia chữa cháy rừng tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể hai vợ chồng tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Hai vợ chồng tử vong tại khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh

Hai vợ chồng tử vong tại khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Chiều 20/6, trong quá trình tham gia chữa cháy rừng tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể hai vợ chồng tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Cháy rừng ven biển Quảng Trị, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng
Cháy rừng ven biển Quảng Trị, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng

VOV.VN - Chiều 19/6, xảy ra một vụ cháy rừng ven biển tại thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ).

Cháy rừng ven biển Quảng Trị, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng

Cháy rừng ven biển Quảng Trị, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng

VOV.VN - Chiều 19/6, xảy ra một vụ cháy rừng ven biển tại thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục