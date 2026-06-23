Đồi thông gần Chùa Tiên ở Ninh Bình bốc cháy dữ dội

Thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khoảng 15-16h chiều ngày 23/6. Lửa cháy trên lớp thực bì và nhanh chóng lan thành nhiều vệt trong khu vực rừng thông.

Lãnh đạo xã Tân Thanh cho biết, khu vực xảy ra cháy là đồi Ngang hông, địa hình hiểm trở nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. "Đây là rừng thông, nguy hiểm lắm. Bây giờ trời tối rồi nên không dám đưa lực lượng chức năng lên đồi nữa".

Đám cháy lan rộng. Ảnh: KT

Đám cháy xảy ra gần khu dân cư nhưng đến thời điểm hiện tại chưa phải sơ tán người dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng phát dọn thực bì phần chân đồi, tạo đường băng cản lửa quanh khu vực giáp dân cư nhằm ngăn đám cháy lan rộng, ảnh hưởng đến người dân.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến đám cháy và triển khai các biện pháp ngăn cháy lan.