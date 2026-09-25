Đòn bẩy đưa bà con dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vươn lên

Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng buôn làng vùng đại ngàn ngày càng phát triển. Nông nghiệp của Đắk Lắk nhanh chóng đạt được sự đa dạng và bền vững.

Ngày cuối tháng 9, anh Ksor Y Viên ở buôn Hwing, xã Ea Hiao, cùng vợ chăm sóc sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê. Anh Y Viên cho biết, sầu riêng vừa thu hoạch xong đem lại cho gia đình gần 100 triệu đồng. Tính chung cả cà phê, đám rẫy 1,1 ha này, đã đem lại cho anh 350 triệu đồng trong năm nay.

Anh Y Viên nhớ lại, mình lập gia đình năm 2015 với 3 sào đất bố mẹ cho, vợ chồng anh vừa làm thuê, vừa tích góp và vay vốn ngân hàng để mua đất, đầu tư sản xuất. Vốn vay ngân hàng đã giúp anh lập nghiệp thành công. Anh dự tính sẽ mạnh dạn vay một khoản đủ lớn nữa, để thực hiện mô hình trang trại khép kín, cả trồng trọt và chăn nuôi.

Những vườn cà phê, sầu riêng, hồ tiêu bạt ngàn ở Đắk Lắk xanh tốt, cho thu nhập cao nhờ nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư chăm sóc.

“Chúng tôi đang nuôi bò và sẽ bán để cùng với vốn vay xây dựng chuồng trại chuyển sang nuôi lợn. Gia đình mong muốn ngân hàng tạo điều kiện cho vay thêm khoảng 300 triệu đồng nữa để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, với thời hạn vay khoảng 5 năm. Có nguồn thu, chúng tôi sẽ trả ngân hàng và có điều kiện lo cho con cái ăn học", anh Y Viên thổ lộ.

So với Y Viên thì ông Kpa Liêm ở buôn Hwing, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, càng thấy rõ tầm quan trọng của tín dụng nông nghiệp - nông thôn. Nếu như năm 1997, ông chỉ được vay với hạn mức 5 triệu đồng để thực hiện mô hình sản xuất nhỏ, mục tiêu là xóa đói, thì nay mức được duyệt vay đã tới 500 triệu đồng. Nguồn vốn này được ông đầu tư cho 6,5 ha, với gần 7.000 cây cà phê, 150 cây sầu riêng và 500 trụ hồ tiêu. Riêng vụ này, vườn cây cho thu khoảng 15 tấn cà phê, 10 tấn sầu riêng và 2 tấn tiêu, doanh thu khoảng 3,2 tỷ đồng. Theo ông Kpa Liêm, cùng với hạn mức vay tăng, thời gian giải quyết thủ tục cũng được rút ngắn đáng kể nhờ chuyển đổi số.

Tổ vay vốn đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vùng sâu vùng xa ở Đắk Lắk để tư vấn, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay.

“Hồi trước đi vay phải mất 3 ngày mới có thể vay được tiền vì thủ tục rườm rà, phải ra công chứng, môi trường rồi mới đi tới ngân hàng vay được. Giờ thì nhanh rồi. Tổ vay vốn tại khu vực xã Ea Sol cũ, buổi sáng kiểm tra, buổi chiều ra ngân hàng làm thủ tục vay. Nói chung, trong ngày có thể vay được vốn, rất khỏe" ông Kpa Liêm nói.

Xã Ea Hiao có diện tích hơn 361 km², với 7.100 hộ, 31.400 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 52%. Trong quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk, Ea Hiao thuộc vùng động lực kinh tế phía Bắc của tỉnh, nơi sẽ phát huy lợi thế nông nghiệp. Theo ông Huỳnh Văn Vịnh, Phó Chủ tịch UBND xã, để hiện thực hóa quy hoạch, vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn là quan trọng hàng đầu. Chính quyền địa phương đang phối hợp với phía ngân hàng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn.

Anh Ksor Y Viên vay vốn ưu đãi về mua máy nông nghiệp, vận chuyển nông sản.

“Khi bà con liên hệ để xác nhận các giấy tờ vay vốn, UBND xã chỉ đạo quyết liệt Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kinh tế của xã tập trung xử lý hồ sơ của bà con trong vòng 1-2 tiếng là xong. Kiến nghị ngân hàng ưu tiên bố trí thêm các khoản vay, đặc biệt là các khoản vay ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa tiếp cận nguồn vốn", ông Vịnh cho hay.

Triển khai chính sách tín dụng nông nghiệp và nông thôn ở Đắk Lắk, Agribank là đơn vị có vai trò tiên phong, chủ lực. Chỉ riêng Chi nhánh Bắc Đắk Lắk, đã có tổng dư nợ 19.500 tỷ đồng với hơn 29.000 khách hàng vay vốn; trong đó 2.800 khách hàng là đồng bào dân tộc thiểu số, với dư nợ 1.872 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk, thực hiện Nghị định 55/NĐCP của Chính phủ và ngân hàng cấp trên về tín dụng nông nghiệp nông thôn, những năm qua, bên cạnh tập trung vốn cho nông nghiệp, nông thôn, chi nhánh đặc biệt chú trọng hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Cùng với tín dụng, công tác an sinh xã hội cũng được đơn vị quan tâm, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Những ngôi nhà xây trị giá cả tỷ đồng ngày càng trở nên phổ biến ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa của Đắk Lắk.

“Chi nhánh triển khai 15 chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi, có lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1 - 2%/năm, dành cho khách hàng là cá nhân, trong đó có bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Những chính sách này khá đa dạng, từ nhà ở, đời sống đến sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và cơ giới hóa… Vì vậy, tùy theo nhu cầu thực tế của khách hàng, có thể lựa chọn phù hợp để tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận tiện hơn", ông Tùng cho biết.

Từ những khoản vay phù hợp, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Lắk đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Dòng vốn không chỉ giúp thay đổi cuộc sống mỗi gia đình mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng buôn làng ngày càng giàu mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào các chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là một trong những nền tảng góp phần để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.