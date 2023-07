Đóng cửa sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi do ảnh hưởng của bão số 1

Bão số 1: Từ đêm 17/7, một số nơi ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.